Play i Ericsson rozszerzają współpracę w zakresie rozwoju sieci 5G

Play i Ericsson rozszerzają współpracę w zakresie rozwoju fioletowej sieci 5G oraz modernizacji radiowej sieci dostępowej RAN (Radio Access Network).

Ericsson i P4, operator sieci Play, podpisali nową umowę rozszerzającą partnerstwo w zakresie radiowej sieci dostępowej (RAN), a także rozwoju fioletowej sieci 5G. Rozszerzona umowa jest pierwszym porozumieniem między obiema firmami od czasu przejęcia Fioletowych przez Grupę iliad. Umowa obejmuje modernizację sieci dostępu radiowego w całym kraju, w oparciu o rozwiązania 5G Ericsson Radio System.

Nowa umowa ma jeszcze bardziej przybliżyć klientów Play do innowacyjnych zastosowań 5G oraz znacznie ulepszonego mobilnego Internetu szerokopasmowego. Fioletowy operator stale modernizuje swoją sieć do najnowszej generacji sprzętu radiowego, a stacje bazowe wyposaża we wszystkie posiadane pasma częstotliwości. Dodatkowo Play unowocześnia stacje bazowe do standardu MIMO 4x4, co znacznie podnosi jakość i zwiększa pojemność sieci radiowej.

W ramach umowy Ericsson wdroży produkowane lokalnie (w Polsce) technologie Ericsson Radio System, takie jak Massive MIMO, które zapewnia wysoką wydajność przy minimalnym wykorzystaniu powierzchni i niskim zużyciu energii. Dzięki tej umowie Play dywersyfikuje swój łańcuch dostaw nowej technologii mobilnej.

Umowa obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych technologii oprogramowania radiowego, takich jak Ericsson Spectrum Sharing, Uplink Booster i 5G Carrier Aggregation, które powinny poprawić poziom satysfakcji klientów Play. Ericsson Radio System to rozwiązanie technologiczne zaprojektowane w taki sposób by obsłużyć stale rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych za pomocą technologii mobilnych 2G, 3G, 4G oraz 5G.

Ericsson i P4 łączy już długa historia wspólnych innowacji. Firmy jako jedne z pierwszych na świecie współpracowały przy wdrożeniu Ericsson Spectrum Sharing. Play kontynuuje współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi firmy Ericsson w Polsce, zlokalizowanymi w Krakowie i Łodzi, gdzie zatrudnionych jest 1700 ekspertów ds. rozwoju sieci radiowej. Wspólne osiągnięcia umożliwiają firmie Play szybsze wprowadzenie na rynek nowych funkcjonalności w zakresie komunikacji mobilnej.

Rozwój sieci i inwestycje w zakresie nowych technologii są dla Play priorytetem, ponieważ przekładają się na komfort korzystania z usług dla naszych klientów. Cieszę się, że współpracujemy z firmą Ericsson, dzięki czemu dostarczamy najbardziej innowacyjne rozwiązania sieciowe na rynku.

– powiedział Jean-Marc Harion, Prezes Zarządu Play

Dla firmy Ericsson w Polsce to ogromna satysfakcja, że wzmacnia partnerstwo z Play, aby dostarczyć najbardziej zaawansowaną technologię i zmodernizować sieć firmy Play. Ericsson stale inwestuje znaczne środki w prace badawczo-rozwojowe w Polsce, rozwój oprogramowania mobilnego oraz produkcję 5G. Jestem dumny, że nasze produkty „Made in Poland” zostaną wdrożone przez Play z korzyścią dla ich polskich klientów.

– powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce

