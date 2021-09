Ericsson poszukuje inżynierów sieci mobilnych

Polskie centrum badań i rozwoju firmy Ericsson planuje zatrudnić w ciągu roku 350 osób. Wśród osób poszukiwanych do rozwoju technologii mobilnych są głównie programiści, architekci systemów, testerzy jak również szefowie projektów.

Ośrodek R&D Ericssona rozszerza swoją działalność sieci radiowej o grupę ekspertów odpowiedzialnych za oprogramowanie sieci szkieletowej, która jest istotnym elementem łączności urządzeń końcowych i radiowej sieci mobilnej. Inżynierowe z polskiego ośrodka R&D firmy Ericsson tworzą oprogramowanie do komunikacji mobilnej na świecie oraz rozwijają nowe funkcjonalności sieci 5G, zapewniając odpowiednią stabilność i przepustowość łączy. To dzięki pracy programistów zgłaszane są nowe patenty dotyczące łączności mobilnej.

Tworzone w polskim centrum rozwiązania wyznaczają standardy i stają się obowiązującymi regulacjami technicznymi dla branży telekomunikacyjnej w ramach wprowadzanych norm 3GPP oraz innych organizacji standaryzacyjnych. Programiści z Polski współpracują z największymi na świecie operatorami i producentami smartfonów przy opracowywaniu optymalnych rozwiązań dla infrastruktury sieciowej i smartfonów. Tworzą oprogramowanie dla sieci szkieletowych i dostępowych, opracowują nowe algorytmy i funkcjonalności sieci oraz rozwijają technologie takie jak Ericsson Spectrum Sharing.

Obecność Ericsson w Łodzi ma ogromne znaczenie dla miasta. Firma od 30 lat podnosi wartość Łodzi na arenie międzynarodowej, jako miejsca, gdzie rozwijają się najnowocześniejsze technologie. Wzrost zatrudnienia, nowe miejsca pracy to szansa na rozwój zawodowy obecnej kadry, jak również perspektywa na pozyskanie nowych talentów do Łodzi.

– powiedziała Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łódź

Jesteśmy zlokalizowani w Polsce, ale pracujemy globalnie tworząc zespoły projektowe ze specjalistami z 20 kolejnych centrów R&D firmy Ericsson na świecie. W naszym Centrum R&D w Łodzi i w Krakowie zatrudnimy osoby z doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym. W naszych projektach wykorzystujemy rozwiązania oparte o technologie C++, Java, .Net, Erlang oraz Python, a także Golang, Groovy, czy też technologię Cloud. Do zespołów pracujących nad rozwojem sieci od 2G do 6G przyjmujemy kolejnych programistów, testerów, system architektów, a także osoby koordynujące pracę takie jak Scrum Master czy kierownik liniowy. Swoje miejsce w zespole znajdą również trenerzy oraz liderzy techniczni, którzy będą pomagać w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań. Ericsson mocno inwestuje w badania i rozwój, w zeszłym roku na ten cel przeznaczono 17% obrotów.