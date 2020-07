Promocja w Huawei AppGallery: pobierz AutoMapę i korzystaj z map Europy przez miesiąc za darmo

Użytkownicy smartfonów firmy Huawei, którzy pobiorą aplikację AutoMapa ze sklepu AppGallery, mogą przez miesiąc za darmo korzystać z map Europy. Bezpłatne mapy można aktywować do 31 sierpnia tego roku.

Huawei rozszerzył dotychczasową ofertę, czyli bezterminowy i bezpłatny dostęp do nawigacji i map Polski AutoMapa dla smartfonów z HMS oraz 30-dniowy dostęp dla modeli z GMS, o miesięczny dostęp do map Europy dla wszystkich urządzeń marki. Aby go otrzymać, wystarczy pobrać z AppGallery lub otworzyć na smartfonie Huawei aplikację AutoMapa, następnie przejść do ustawień, wejść w zakładkę „Kup/aktualizuj”, a następnie „Zarządzaj licencją” i „Europa, Pierwszy miesiąc gratis”. Bezpłatny, 30-dniowy dostęp do map Europy można aktywować do 31 sierpnia 2020 roku.

Nabywcy najnowszych urządzeń marki z Huawei Mobile Services, w tym smartfonów z Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Mate 30 Pro czy atrakcyjnych cenowo modeli Huawei Y6p i Huawei Y5p, już od maja mogą korzystać z bezterminowego, bezpłatnego dostępu do nawigacji i map Polski w aplikacji AutoMapa. Warunkiem jest pobranie aplikacji ze sklepu Huawei AppGallery.

Użytkownicy starszych urządzeń marki, opartych o Google Mobile Services, otrzymują natomiast 30 dni bezpłatnego dostępu do map Polski i nawigacji w aplikacji AutoMapa – również za pobranie jej z AppGallery.

Aplikacja AutoMapa jest w pełni zintegrowana z Huawei Mobile Services, co oznacza, że użytkownicy smartfonów i tabletów opartych na HMS mogą w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności oferowanych przez aplikację.

Źródło tekstu: Huawei