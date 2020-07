EMUI 11 coraz bliżej. Huawei potwierdza swoje plany

Pierwsze doniesienia na temat nowej wersji interfejsu Huawei – EMUI 11 – pojawiały się już zimą, ale dotąd producent nie potwierdził, że trwają związane z tym prace. Teraz jednak w końcu uchylił niewielkiego rąbka tajemnicy...

Zobacz: EMUI 11 z Androidem 11? Tak, Huawei już nad tym pracuje

Huawei rozsyła do kolejnych smartfonów aktualizację EMUI 10.1, ale już wkrótce doczekamy się premiery nowej edycji – EMUI 11. Zapowiedź wydania nowego interfejsu wygłosił Wang Chenglu, szef działu Huaweia, zajmującego się rozwojem oprogramowania w chińskiej firmie. Jak ujawnił Chenglu, jedenastka pojawi się w trzecim kwartale tego roku. Zapowiedź ta padła podczas wydarzenia, na którym obchodzone było ośmiolecie interfejsu EMUI. Własna wersja systemu Chińczyków, w pierwszym wydaniu bazująca na Androidzie 4.0, początkowo nosiła nazwę Emotion UI i zadebiutowała w 2012 r.

Zobacz: Huawei EMUI 10.1 – oficjalna lista smartfonów, które dostaną aktualizację

Wang Chenglu nie zdradził dokładnej daty premiery EMUI 11, ale zbliżają się dwa wydarzenia, podczas których może dojść do prezentacji. Pierwsza demonstracja EMUI 11 odbędzie się najprawdopodobniej już w sierpniu, podczas kolejnej edycji konferencji dla deweloperów Huawei Developer Conference 2020 (HDC 20), która zaplanowana została na przyszły miesiąc. Jednocześnie rozpoczną się testy EMUI 11 w wersji beta na smartfonach z serii Huawei P40. Natomiast rynkowy debiut EMUI 11 należy łączyć z premierą kolejnej serii flagowych modeli Huawei – Mate 40, do czego dojdzie z kolei we wrześniu.

Zobacz: Huawei mówi jakie telefony dostaną EMUI 10.1 i czego się spodziewać

Zobacz: Co nowego przyniesie Android 11? Beta przypadkiem została udostępniona

Czego należy oczekiwać po EMUI 11? Przede wszystkim Androida 11 i wszystkich związanych z tym udogodnień. Chiński producent zapowiada, że system będzie szybszy, bardziej bezpieczny, a interfejs stanie się łatwiejszy w obsłudze. Równolegle należy też oczekiwać premiery bliźniaczego Magic UI 4.0 dla smartfonów Honor oraz wciąż rozwijanego systemu HongMeng OS 2.0.

Zobacz: Kupując laptop lub tablet na huawei.pl dostaniesz inne produkty taniej

Zobacz: Huawei patentuje składany smartfon w stylu Samsunga Galaxy Z Flip

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei Central

Źródło tekstu: Huawei Central, NotebookCheck