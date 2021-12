Happy Fridays: co T-Mobile rozdaje na Święta?

Co na świąteczny weekend przygotował T-Mobile w akcji Happy Fridays? Tym razem operator proponuje synchrobooki w Legimi, do słuchania lub czytania.

T-Mobile ogłosił szczegóły ruszającej już dziś kolejnej edycji akcji Happy Fridays. Tym razem klienci magentowego operatora będą mogli odebrać w prezencie swój egzemplarz synchrobooka, wybierając jeden z 20 tytułów dostępnych dla nich w Legimi.

W aucie lub w pociągu, w drodze do rodziny, wieczorem w ulubionym fotelu po długim dniu świątecznych przygotowań czy podczas rześkiego, zimowego spaceru – synchrobooki mogą towarzyszyć nam wszędzie, gdzie tylko mamy ochotę zatopić się w interesującej historii

– tak zachęca T-Mobile do swojego prezentu.

Zdaniem operatora, książka w formie synchrobooka sprawdzi się w każdej sytuacji, można jej słuchać np. podczas pieczenia świątecznych pierniczków, jak i czytać w formie e-booka, popijając gorącą herbatę.

Poniżej lista promocyjnych pozycji:

Tytuł Autor Kategoria Bez pożegnania Harlan Coben thriller Billy Summers Stephen King thriller Kulawe konie Mick Herron thriller Arszenik i stare obrazy Jacek Getner kryminał/komedia Wiedźmy na gigancie Małgorzata J. Kursa kryminał/komedia Sprawa Niny Frank Katarzyna Bonda kryminał Zasypani zakochani Agnieszka Lingas-Łoniewska obyczajowe To tylko przyjaciel Abby Jimenez obyczajowe Blade. Storm riders Anna Wolf obyczajowe Niegrzeczni chłopcy dają najlepsze prezenty Anna Langner obyczajowe Pani wyrocznia Margaret Atwood literatura piękna Gdzie śpiewają raki Delia Owens literatura piękna Zapaść. Reportaże z mniejszych miast Marek Szymaniak literatura faktu Niemoralna. Kalina Ula Ryciak literatura faktu Cień i kość Leigh Bardugo fantastyka Szamański blues Aneta Jadowska fantastyka Horda Krzysztof Haladyn fantastyka Tomek w krainie kangurów Alfred Szklarski dla młodzieży Oto Herkules Stella Tarakson dla dzieci Doktor Proktor i proszek pierdzioszek Jo Nesbo dla dzieci



Jak odebrać prezent w T-Mobile?

Aby otrzymać prezent, wystarczy między 23 a 27 grudnia odebrać kod promocyjny. Można to zrobić poprzez aplikację Mój T-Mobile lub wysyłając wiadomość SMS pod numer 80800 o treści „HF”.

Na decyzję, którą książkę wybrać, użytkownicy będą mieli więcej czasu – mogą to zrobić do 3 stycznia na stronie www.legimi.pl/happy-friday lub przechodząc do strony z poziomu aplikacji.

Z oferty promocyjnej mogą skorzystać zarówno osoby posiadające abonament w T-Mobile, jak i użytkownicy oferty MIX oraz na kartę.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile