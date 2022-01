Gmail już nie będzie darmowy. Nie dla wszystkich

Google wkrótce przestanie wspierać bezpłatne konta G Suite – poinformowano. W praktyce oznacza to rosnące koszty dla tysięcy przedsiębiorców.

Bezpłatna starsza wersja G Suite została udostępniona ponad 16 lat temu i choć od grudnia 2012 roku nie jest dostępna dla nowych klientów, wciąż pozostawała w użyciu przez tysiące firm. To się jednak zmieni, bowiem, jak oficjalnie ogłosił Google, z dniem 1 lipca 2022 roku wszystkie darmowe dotąd konta zostaną przeniesione do płatnej subskrypcji Google Workspace.

Koszt takiego konta wynosi ponad 20 zł za miesiąc, a trzeba pamiętać, że każdy klient wymaga odrębnej opłaty. Łatwo policzyć, ile zapłaci nawet mała firma z kilkoma pracownikami. Google wprawdzie wprowadził okresowy rabat na najtańszy pakiet, z 23 na 20,70 zł, ale to niewielkie pocieszenie, patrząc na skalę możliwych wydatków.

Migracja odbędzie się metodą brutalnej siły. Jeśli przedsiębiorca nie poda przed początkiem lipca danych do rozliczenia, to jego konta zostaną zawieszone. Z kolei w maju ma rozpocząć się automatyczna konwersja z G Suite na Google Workspace. Co jest malutkim plusikiem w całej tej sytuacji, to wyłącznie zwolnienie z opłat do wspomnianego już lipca, a także możliwość wyeksportowania danych na inną platformę dzięki narzędziu Takeout.

G Suite – co to właściwie jest?

G Suite to pakiet narzędzi biurowo-administracyjnych dla firm, takich jak chociażby Dokumenty Google, Dysk czy Formularze. Niemniej jego największą i najchętniej wykorzystywaną zarazem cechą jest możliwość tworzenia kont Gmail z własną domeną w adresie.

Firma XYZ może więc korzystać z poczty Google, ale jej pracownik dostępny jest na przykład pod adresem w formacie imie.nazwisko@firmaxyz.pl, a nie @gmail.com. Teraz za każdy tego typu adres będzie trzeba zapłacić przynajmniej 20,70 zł w skali miesiąca. Dla małych i średnich to setki, a dla dużych firm nawet tysiące złotych nieplanowanego wydatku.

