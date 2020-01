Epic Games wita nowy rok z trzema grami za darmo

​ ​ Święta, święta i po świętach. Epic Games skończył już promocję z okazji Bożego Narodzenia, kiedy to codziennie za darmo była jedna gra. Nie oznacza to jednak końca samego rozdawania bezpłatnych gier.

Epic Games postanowił przywitać nowy rok z trzeba grami za darmo. Dostępne będą one do 9 stycznia. Sklep jest znany z rozdawania bezpłatnych gier. Wcześniej była to jedna na tydzień, potem 12 gier w ciągu 12 dni, teraz z okazji nowego roku są aż trzy. Chodzi tu o Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathnitive Edition oraz Steep. W pierwszych dwóch będziemy walczyć jako jedni z Jeźdźców Apokalipsy, w ostatniej czeka nas dużo jazdy na snowboardzie.

Potem Epic Games najpewniej powróci do swojego standardowego trybu, czyli jednej gry tygodniowo.

Źródło tekstu: epic games