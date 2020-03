Darmowy Empik Premium: teraz też z lekturami w formie audio i e-booków

Tydzień temu Empik bezpłatnie udostępnił wszystkim chętnym pakiet korzyści w swojej usłudze Empik Premium, za darmo na dwa miesiące. Teraz firma poinformowała, że ta oferta została rozbudowana o większość lektur szkolnych w formie e-booków i audiobooków.

Zobacz: Na czym czytać e-booki? Polecane czytniki nie tylko na czas #ZostańWDomu

Uczniowie, choć nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, są równie poszkodowani koniecznością siedzenia w domu, jak dorośli. Zamknięte szkoły, a do tego brak dostępu do bibliotek i pomocy naukowych dość szybko może okazać się dla nich poważnym problemem, zwłaszcza dla maturzystów. Dlatego oferta Empiku wydaje się całkiem pomocna, jest to także ułatwienie dla nauczycieli.

Zobacz: Darmowy miesiąc nauki języków! Ciekawa oferta Babbel

Teraz z poziomu aplikacji Empik Go wszyscy mogą uzyskać dostęp do ponad 90% tytułów znajdujących się na listach lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klas szkoły podstawowej i liceum. Setki książek, pełne spektrum epok i stylów literackich – od mitologii greckiej, przez Treny Kochanowskiego, powieści Żeromskiego, po poezję XX wieku. Wśród dostępnych tytułów znajdują się niemal wszystkie lektury obowiązkowe dla szkoły podstawowej i liceum.

Uczniowie mogą korzystać z Empik Go na smartfonie, tablecie lub czytniku e-booków Inkbook. W aplikacji nie brakuje dodatkowych opracowań w formie podcastów, które ułatwią zrozumienie wątpliwych kwestii i będą nieocenioną pomocą przy nauce do

egzaminów.

Zobacz: Darmowy internet mobilny dla studentów i doktorantów - propozycja Jarosława Gowina

Zobacz: Promocje „z okazji” koronawirusa

Obecnie w aplikacji Empik Go w ramach darmowego dwumiesięcznego dostępu z Empik Premium znajduje się 13 tysięcy utworów: audiobooków, e-booków, słuchowisk i podcastów.

Wciąż można skorzystać z trwającej akcji promocyjnej na bezpłatny dostęp do pakietu korzyści Empik Premium przez 60 dni. Wystarczy wygenerować kod na stronie www.empik.com/czas-w-domu, zarejestrować się w programie i pobrać aplikację Empik Go na smartfon lub tablet. Biblioteka utworów dostępnych w aplikacji jest stale poszerzana.

Zobacz: Empik Premium na 60 dni za darmo dla wszystkich: e-booki, audiobooki i inne

Źródło tekstu: Empik