Apple One w Polsce: z oferty łączonej skorzystamy już jesienią

Apple One to nowa oferta amerykańskiego giganta, która łączy w sobie cztery inne: muzykę, VOD, gry oraz przestrzeń w chmurze. Od jesieni skorzystają z tego również mieszkańcy Polski, dla których szykowane są dwa abonamenty, indywidualny i rodzinny.

Apple One to nowość w ofercie producenta iPhone'ów, która pod jedną stosunkowo niewielką opłatą łączy cztery popularne usługi amerykańskiej firmy:

Apple Music (strumieniowanie muzyki),

(strumieniowanie muzyki), Apple TV+ (serwis VoD),

(serwis VoD), Apple Arcade (gry),

(gry), Apple iCloud (przestrzeń w chmurze).

Nowa oferta łączona firmy Apple jesienią tego roku będzie również dostępna dla polskich użytkowników. Wybierać będziemy mogli spośród dwóch abonamentów:

Dla Ciebie z 50 GB miejsca w chmurze iCloud za 24,99 zł miesięcznie (oszczędzamy 48,97 zł w porównaniu do ceny wszystkich usług kupowanych oddzielnie),

z 50 GB miejsca w chmurze iCloud za (oszczędzamy 48,97 zł w porównaniu do ceny wszystkich usług kupowanych oddzielnie), Dla rodziny (do 6 osób) z 200 GB miejsca w chmurze iCloud za 39,99 zł miesięcznie (oszczędzamy 51,97 zł miesięcznie).

Decydując się na subskrypcję One Plus, otrzymamy jeden miesiąc gratis. Dotyczyć to jednak będzie tylko tych usług wchodzących w skład Apple One, z których jeszcze nie korzystaliśmy. Po zakończeniu okresu próbnego subskrypcja pakietu odnowi się automatycznie, z możliwością anulowania w dowolnym momencie.

Źródło tekstu: Apple