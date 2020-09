Spotify krytykuje Apple One

Nowa oferta Apple łącząca poszczególne usługi amerykańskiej firmy szybko doczekała się krytyki ze strony Sporify, czyli największego gracza na rynku strumieniowania muzyki

Apple ogłosił swoją nową ofertę, która ma być jednym abonamentem na wszystko. Połączone mają być wszystkie usługi amerykańskiej firmy. Zaskakujący jest fakt, że doszło do niego tak późno. Apple jest wszak znany z miłości do łączenia wszystkiego w obrębie swojego ekosystemu. Najtańszy abonament Apple One ma kosztować 14,95 dolara miesięcznie. Ta kwota ma wystarczyć na Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade oraz 50 GB chmury iCloud. To naprawdę atrakcyjna oferta, szczególnie jak ktoś opłacał do tej pory różne usługi. Usługa jest na tyle dobrze wyceniona, że swój sprzeciw wyraził już... Spotify.

Szwedzi bardzo słusznie sądzą, że wielu posiadaczy iPhone'ów może uznać dalsze opłacanie Spotify za niezbyt korzystne i przenieść się pod skrzydła Apple Music, za które i tak będą opłacali abonament (bo korzystają z innych usług). Spotify wprost oskarżyło Apple o nadużywanie swojej pozycji i praktyki monopolistyczne w swoim ekosystemie. To faktycznie duże wyzwanie dla Spotify. No chyba, że Szwedzi sprzymierzyliby się na przykład z Netfliksem...

Zobacz: Apple szykuje ofertę Apple One - jeden abonament na wszystko

Zobacz: Teufel prezentuje nową wersję radia DAB+ 3SIXTY ze Spotify i Amazon Music

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: engagdet, wł