Orange Flex dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Orange zachęca: "przenieś swoją firmę do Orange Flex i korzystaj z usług tak, jak potrzebujesz". Co może skłonić do zainteresowania się tą ofertą właścicieli jednoosobowych firm?

Orange Flex swoją ofertę Planu komórkowego dla Firm w aplikacji, kieruje do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ma być to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi wydatkami z poziomu własnego smartfona i nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami. Za pierwszy miesiąc przedsiębiorcy zapłacą tylko 1zł. A specjalna promocja pozwoli wypróbować ofertę przez pierwszy miesiąc tylko za 1zł. Wystarczy przed dodaniem metody płatności podać kod o treści FLEX, co pozwoli na obniżenie ceny dowolnego Planu do 1 zł.

A każdy Plan we Flexie to nielimitowane minuty, SMS-y i MMS-y w Polsce i w roamingu w UE. Do wyboru są 4 opcje różniące się liczbą GB, najtańsza to 25 zł miesięcznie za 15 GB, a najdroższa - 80 zł miesięcznie za 100 GB oraz możliwość korzystania z #hello5G. W ofercie Flex dla Firm do jednego konta można dodać nawet do 5 numerów w ramach usługi Flex Rodzina. Opcja ta jest dostępna od 15 zł miesięcznie za każdy kolejny numer.

A jak wygląda proces aktywacji oferty Flex? Dokonuje się go w całości w aplikacji na telefonie, bez wychodzenia z domu. Najpierw należy pobrać aplikację Orange Flex (można zrobić to ze sklepu App Store lub Google Play), a następnie zarejestrować konto. Po otwarciu aplikacji należy wybrać konto dla firm, a następnie podać NIP swojej działalności gospodarczej, a Flex zweryfikuje dane z rejestrem CEiDG. Użytkownik może wybrać nowy numer, przenieść swój dotychczasowy numer firmowy z Orange lub od innego operatora.

Kartę SIM można zamówić kurierem za 0 zł, odebrać bezpłatnie w salonie Orange lub kupić w sieci punktów partnerskich za 3 zł. Dla wybranych urządzeń m.in. iPhone i Samsung dostępna jest także karta eSIM. Po potwierdzeniu tożsamości zdjęciem dokumentu i zrobieniu sobie selfie oraz wyborze metody płatności, wybrany plan zostanie aktywowany. Opłaty pobierane są automatycznie w formie miesięcznej subskrypcji.