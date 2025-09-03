T-Mobile rozbudowuje sieć. 5G Bardziej znów zwiększa zasięg

Jak co środę, T-Mobile chwali się efektami rozbudowy sieci 5G Bardziej, czyli rosnącym zasięgiem szybkiego 5G w paśmie C. W tym tygodniu operator unowocześnił 13 stacji bazowych, które teraz mogą już korzystać z najnowszego standardu, oferując mobilnym klientom prędkości pobierania jak przez światłowód. Dzięki ostatnim włączeniom T-Mobile ma już łącznie aż 4306 stacji bazowych z 5G Bardziej, obejmujących ponad połowę populacji Polski. Jednocześnie zwiększa się stosunek liczby stacji z 5G do całkowitej liczby obiektów operatora – już więcej niż 1/3 stacji z ponad 12,5 tys. zapewnia dostęp do nowego standardu w paśmie C.

Dzięki wrześniowym uruchomieniom sygnał 5G Bardziej dotarł właśnie do trzech nowych miejscowości: Bełżyc, Gąbina i Sadek. Operator nie zapomniał także o wzmocnieniu działania sieci tam, gdzie nowy standard docierał już wcześniej. Poprawionym zasięgiem mogą cieszyć się teraz osoby z pięciu miast: Częstochowy, Katowic, Leszna, Lublina i Radomia.

Rozbudowa 5G Bardziej w T-Mobile nie zawsze imponuje liczbą nowych stacji z 5G Bardziej, uruchamianych w ciągu tygodnia, ale suma wszystkich prac robi dobre wrażenie. W sierpniu magentowy operator włączył 5G w paśmie C na blisko 90 stacjach i w tym tempie do końca roku może osiągnąć liczbę około 4700 stacji z nowym standardem. Kolejny kamień milowy – 5 tysięcy stacji – osiągnie prawdopodobnie już na początku 2026 roku, w dwa lata po starcie 5G Bardziej.