T-Mobile w czerwcu sypie gigabajtami. Promocje przedłużone

T-Mobile ruszył z nowymi odsłonami promocji oferty na kartę w taryfie GO!, które kończyły się 31 maja. Po pierwsze od 1 czerwca nowi i obecni klienci, którzy po raz pierwszy aktywują jedną z cyklicznych ofert: GO! M, GO! M+UA lub GO! L, otrzymają jednorazowy pakiet 200 GB internetu do wykorzystania przez 30 dni.

Bonus zostanie włączony automatycznie w ciągu 24 godzin od aktywacji wybranej oferty, a o jego przyznaniu użytkownik zostanie poinformowany SMS-em. Z promocji można skorzystać tylko raz dla danego numeru telefonu i wyłącznie przy pierwszej aktywacji jednej z wymienionych ofert.

Pakiet 200 GB jest usługą jednorazową – nie odnawia się automatycznie. Jeśli użytkownik nie wykorzysta całej paczki w ciągu 30 dni, niewykorzystane gigabajty przepadają. Bonus jest rozliczany w pierwszej kolejności przed innymi środkami zgromadzonymi na koncie, o ile warunki innych aktywnych ofert nie stanowią inaczej.

Promocja nie jest dostępna dla osób, które wcześniej skorzystały już z podobnych bonusów, takich jak „100 GB ekstra na start”, „Starter GO! z pakietem 240 GB na start” (Żabka) czy „Starter GO! z ofertą GO! M i 600 GB”.

Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. Szczegółowe warunki dostępne są w regulaminie.

Zgarnij nawet 9999 GB

Dłuższe życie zyskała także promocja z 9999 GB internetu – ogłoszona w kwietniu i kończąca się wraz z końcem maja. Teraz będzie można z niej skorzystać do końca roku.

Promocja „Rok Internetu” w T-Mobile na kartę pozwala zdobyć nawet 9999 GB internetu do wykorzystania przez 12 miesięcy. Oferta skierowana jest do użytkowników taryfy GO! Najwyższy bonus – 9999 GB – przyznawany jest w ramach cyklicznej oferty GO! XL. Pakiet ten podzielony jest na 12 równych części po 833,25 GB, przyznawanych co 30 dni przez rok. W niższych planach można zgarnąć 2400 GB lub 7200 GB.

Warunkiem otrzymywania kolejnych paczek jest utrzymanie aktywnej oferty GO! XL i regularne jej odnawianie. Pierwszy pakiet zostaje przyznany w ciągu 24 godzin od aktywacji promocji, a każdy kolejny – w dniu odnowienia oferty cyklicznej.

Niewykorzystane gigabajty kumulują się, ale po upływie ważności promocji przepadają. Oferta nie jest dostępna dla modemów i routerów – można z niej korzystać wyłącznie na telefonach i smartfonach.