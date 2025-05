T-Mobile przypomina o Sercach. Zbieraj je i wymieniaj na nagrody

Wiadomości

Kto z nas nie cieszy się z drobnych upominków czy miłych niespodzianek? Klienci T-Mobile mają dostęp do programu Magenta Moments, który ma o to zadbać. To codzienna szansa na skorzystanie z unikalnych ofert, rabatów i możliwości, które czekają w aplikacji Mój T-Mobile. Kluczem do tego świata są Serca – wirtualna waluta, która otwiera drzwi do benefitów od znanych globalnych i lokalnych partnerów magentowej sieci.