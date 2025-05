T-Mobile bezwarunkowo i na stałe wprowadza 5G i 5G Bardziej

Od 1 lipca 2025 roku T-Mobile na stałe wprowadza 5G i 5G Bardziej w ofertach na kartę oraz MIX, a bez konieczności korzystania z dodatkowej promocji. Dotychczas usługi 5G i 5G Bardziej były oferowane czasowo w specjalnej promocji, która kończy się 30 czerwca. Operator nazywał to testami 5G, jednak klienci nie mieli pełnej gwarancji, że po ich zakończeniu dalej się będą cieszyć zaletami nowego rozwiązania. Teraz T-Mobile wprowadza tę technologię bezwarunkowo i na stałe do umów T-Mobile na kartę oraz MIX zawartych lub aneksowanych najpóźniej do 30 czerwca 2025 roku.