Yeti powraca - ktoś podobno znowu widział tablet Vivo

Tablet Vivo to coś, co podobno kiedyś się pojawi. O tym swoistym yeti świata technologii pojawiły się nowe infirmacje.

Yeti to dość ciekawe stworzenie. Ktoś o nim słyszał, podobno ktoś go widział, a jednak nikt nic o nim nie wie. Takim yeti w świecie technologii jest w ostatnim roku tablet Vivo. Marka należąca do BBK Electronics miała go według niektórych doniesień zaprezentować już rok temu.

Jak widać Vivo pozazdrościł fińskiej Nokii, która Nokie 9 w ten sposób wydawała przez dwa lata. Kiedy w końcu się ona pojawiła, okazało się, że wcale nie było na co czekać.

Obecnie jedynym tabletem w ofercie jakiejkolwiek marki należącej do BBK Electronics jest Realme Pad. Ostatnio zresztą informowaliśmy, że wcale nie dostanie on aktualizacji do Androida 12. Czy Vivo ze swoim tabletem będzie zachowywać się inaczej? Cóż, Vivo pozycjonuje się jako marka dla nieco wyższego segmentu. Możliwe, że tak.

Szczególnie, że najnowsze informacje na temat nadchodzącego tabletu sugerują całkiem interesująca specyfikację techniczną. Możemy się zatem spodziewać układu Qualcomm Snapdragon 870 i wyświetlacza z odświeżaniem 120 Hz. Akumulator ma z kolei mieć pojemność 8000 mAh. Urządzenie ma z kolei kosztować 2000 juanów. To koło 1260 złotych.

Zobacz: Vivo X80 – poznaliśmy specyfikację nowych smartfonów

Zobacz: Orange ma nową ofertę tygodnia. Te smartfony Vivo kupimy taniej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: digital chat station