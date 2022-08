Xiaomi zaprezentuje wyczekiwane okulary? Może dzisiaj

Xiaomi w zeszłym roku zaprezentował prototyp swoich inteligentnych okularów. Okazuje się, że mogą one faktycznie pojawić się w końcu w sprzedaży.

Xiaomi we wrześniu zaprezentował prototyp swoich własnych inteligentnych okularów. Niestety jak to z prototypami bywa, model nie wszedł do masowej produkcji. Nie znaczy to jednak, że chiński producent zapomniał o swoim modelu. Już dzisiaj Xiaomi zaprezentuje najpewniej właśnie inteligentne okulary.

Xiaomi zaprezentuje swoje Smart Glasses

Nie zabraknie tam typowych rzeczy takich jak odbieranie połączeń czy fotografia. Należy tu zaznaczyć, że na soczewce w czytelny sposób wyświetlane będą wszystkie kluczowe informacje, w tym m.in. powiadomienia ze smartfonu, nawigacja czy podgląd zdjęcia podczas fotografowania.

Xiaomi chciał też zapewnić usługi tłumaczeniowe. Okulary mają być w stanie nie tylko tłumaczyć z jednego języka na drugi, ale też szybko zamieniać mowę na tekst. Mogłoby to pomóc osobom z zaburzeniami słuchu.

Więcej dowiemy się najpewniej już dzisiaj. Przynajmniej jeśli najnowsze doniesienia okażą się prawdziwe.

