MIUI 14: oto nowości, jakie nadejdą w smartfonach Xiaomi

Chociaż Xiaomi nie potwierdziło tego oficjalnie, z wielu informacji wynika, że w połowie sierpnia zadebiutuje MIUI 14, czyli nowa wersja interfejsu w telefonach Xiaomi, Redmi i Poco. Znamy kolejne szczegóły na temat tej aktualizacji.

MIUI 14 ma przynieść zmiany w interfejsie, choć na wielki przełom trudno chyba liczyć – wciąż będzie kolorowo i trochę iOS-owo. Wiadomo, że przeprojektowaniu ulegnie np. aplikacja zegara, instalator aplikacji APK, menu wybierania widżetów, ustawień głównego ekranu, a także system powiadomień, które będzie można łatwiej blokować czy wyłączać już bezpośrednio z panelu powiadomień.

Dalszej rozbudowie ulegnie centrum kontroli, czyli ekran ze skrótami wysuwanymi od góry. Częściowo te zmiany widoczne są w najnowszych wersjach MIUI 13, ale w kolejnej edycji będą dalej rozbudowane – przede wszystkim mają ułatwić szybki dostęp do domowych urządzeń smart, czyli jak to określa Xiaomi – ekosystemowych.

Jednocześnie jednak zadebiutuje kilka interesujących funkcji. Jedną z nich jest nowy mechanizm ochrony przed oszustami. System będzie jeszcze skuteczniej chronił przed podejrzanymi połączeniami telefonicznymi, co jest szczególnie ważne w czasach, gdy ataki i nękania za pomocą rozmów głosowych są codziennością. Antyfraudowy mechanizm ma także chronić SMS-y i aplikacje, dają użytkownikowi nowe możliwości obrony i blokowania podejrzanych aktywności.

MIUI 14 przyniesie także kilka nowości związanych z muzyką. Telefony Xiaomi zapewnią obsługę standardu Bluetooth LE Audio, a także związane z tym korzyści. To nie tylko niski pobór energii podczas przesyłania dźwięku, ale także możliwość łączenia się z kilkoma źródłami jednocześnie. Dzięki wsparciu dla Bluetooth Auracast smartfon będzie mógł rozsiewać dźwięk jednocześnie do wielu (więcej niż dwóch) urządzeń odbierających sygnał Bluetooth, co pozwoli nadawać sygnał ze smartfonu w sposób podobny do emitera FM.

W MIUI 14 zadebiutuje też nowa wersja ekranu App Vault, czyli panelu informacyjnego, który dziś jest dostępny jako osobna aplikacja w Sklepie Play, a wcześniej był instalowany w smartfonach Xiaomi domyślnie i dostępny tam, gdzie obecnie jest Google Discover, czyli na lewo od głównego pulpitu. Znajdą się tam skróty do aplikacji, wyszukiwania, informacji i najważniejszych funkcji smartfonu.

W nowej Galerii zdjęć w MIUI 14 pojawi się funkcja rozpoznawania tekstu na zdjęciach, który będzie można później zaznaczyć i skopiować, a także nowe opcje edycji obrazów i album „W tym dniu” tworzący automatyczne galerie z ciekawymi zdjęciami z przeszłości.

Premiera MIUI 14 odbędzie się wg nieoficjalnych informacji 16 sierpnia, ale w smartfonach zadebiutuje najwcześniej w listopadzie, wraz z serią Xiaomi 13. Do starszych smartfonów trafi dopiero w 2023 roku.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Xiaomiui

Źródło tekstu: Xiaomiui