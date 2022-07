Xiaomi POCO M5 i POCO M5s nadciągają. Pierwsze informacje o nowych średniakach

Pierwsze informacje o Xiaomi POCO M5 zaistniały już dwa miesiące temu, a kodowe oznaczenia telefonu – 22071219CG i 22071219CI – odkryte zostały w kodzie MIUI. Wczoraj te spekulacje uzupełniło bardziej wiarygodne źródło – baza danych IMEI. W niej telefon występuje już pod nazwą rynkową, POCO M5.

Niestety, dalszych szczegółów można się tylko domyślać. Serwis Xiaomiui, który odkrył POCO M5 w bazie danych IMEI, przewiduje, że premiera telefonu może nastąpić równolegle z zapowiadaną prezentacją jeszcze innych nowości chińskiej firmy – serii Xiaomi 12T. Ma to nastąpić już w sierpniu. Z internetowych spekulacji wynika też, że POCO M5 będzie telefonem średniej klasy z układem MediaTek Helio G80.

Na tym jednak nie koniec. Xiaomi zaprezentuje też smartfon POCO M5s. Jak przekonuje Mukul Sharma na Twitterze, będzie to rebrandowany Redmi Note 10S.

POCO M5s, POCO M5 coming up.

POCO M5s will be a Redmi Note 10S rebrand.

6G+128G; 4G+64G; 4G+128G

Android 12.#POCO #POCOM5 #POCOM5s pic.twitter.com/bY0ukD4nB3