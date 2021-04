Xiaomi zapowiada tydzień z Mi 10T

Ostatnie dni kwietnia 2021 roku to dobra okazja, by kupić smartfon Xiaomi Mi 10T. Urządzenie będzie w tym czasie tańsze o 300 zł, zarówno w wersji z 6 GB, jak i 8 GB pamięci RAM.

Jeśli potrzebujesz silnego „konia roboczego” do codziennej pracy i rozrywki, to od 23 do 30 kwietnia dwa modele Xiaomi Mi 10T będą sprzedawane w promocyjnych cenach. Krótko mówiąc – okazja.