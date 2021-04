Realme 8 5G wchodzi na kolejne rynki. Krok do przodu, dwa kroki w tył...

Realme zaprezentowało obiecywany już od jakiegoś czasu model Realme 8 5G, czyli nieco podrasowaną (ale i niestety trochę zubożoną) wersję popularnego telefonu Realme 8. Mimo wspólnej nazwy nie jest to jednak ten sam model z dodatkiem 5G.

Realme 8 5G miał już wczoraj swoją premierę w Tajlandii, dziś producent przedstawił go na kolejnej prezentacji w Indiach, zapowiada również sprzedaż w Europie. .

Realme 8 5G różni się w kilku punktach od wariantu LTE. Przede wszystkim w telefonie znalazł się większy ekran IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie wyświetlacza wynosi 90 Hz, czułość dotyku 180 Hz, a zabezpieczenie stanowi szkło Dragontrail.

Za szybkość pracy i łączność odpowiada układ MediaTek Dimensity 700 5G, czyli najtańszy układ tego producenta ze wsparciem nowej sieci. Jest to chipset wykonany w litografii 7 nm, a tworzą go dwa rdzenie Cortex-A76 o taktowaniu do 2,2 GHz oraz sześć rdzeni Cortex-A55 z zegarem do 2 GHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiada GPU Mali-G57 MC2 950 MHz. Wbudowany w Dimensity 700 modem 5G obsługuje standardy SA i NSA z DSS, podwójną agregację 2CC 5G-CA, a także funkcję Dual SIM 5G, nie jest jednak jasne, czy będzie można z niej w pełni skorzystać w Realme 8 5G. Maksymalna prędkość pobierania danych wynosi 2,77 Gbps.

Pracę procesora wspiera pamięć RAM LPDDR4x o wielkości 4 lub 8 GB, a na własne dane użytkownika producent przewidział 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1. Nie zabrakło rozszerzenia microSD, w którym można zamontować kartę 1 TB.

W porównaniu do wariantu LTE model Realme 8 5G został zubożony w sekcji fotograficznej – zamiast aparatu 64 Mpix z tyłu znajdziemy główną matrycę 48 Mpix (Samsung GM1, f/1,8), której towarzyszy monochromatyczny aparat do portretów 2 Mpix i aparat makro 2 Mpix (4 cm). Z przodu znajduje się aparat 16 Mpix.

Kolejne ustępstwo na rzecz modelu LTE to szybkość ładowania. Baterię 5000 mAh w Realme 8 5G zasilimy z mocą 18 W (zamiast 30 W). Wi-Fi działa w standardzie ac, jest też Bluetooth 5.1, ale zabrakło NFC (choć może być w wariancie dla Europy).

W specyfikacji Realme 8 5G znajduje się też boczny czytnik linii papilarnych, wyjście audio 3,5 mm, dźwięk Hi-Res Audio, całością dyryguje Android 11 z Realme UI 2.0.

W Iniach Realme 8 5G dostępny będzie od 28 kwietnia za kwotę stanowiącą równowartość 760 zł w wariancie 4/128 GB, natomiast model 8/128 GB kosztuje w przeliczeniu 860 zł. W Europie ceny mają być jednak wyższe i zaczynać się od 199 euro (około 907 zł).

