Xiaomi szykuje minimum 13 nowych smartfonów w tym roku

Xiaomi pokaże w tym roku jeszcze wiele nowych smartfonów. Okazuje się, że będzie ich przynajmniej trzynaście.

Xiaomi to jeden z tych producentów, którzy nowe telefony pokazują właściwie co chwilę. Nic zatem dziwnego, że wyciekły informacje o kolejnych szykowanych smartfonach. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy dowiemy się, że jest ich aż trzynaście. Wszystkie mają pojawić się jeszcze tym roku. Zdradził je kod źródłowy MIUI. Wiemy, że będą one nosiły następujące nazwy kodowe: Evergo, Evergreen, Zeus, Cupid, Psyche, Pissarro, Pissaropro, Cygnus, Bestla. Hyacinth, Divine, Lepus oraz Mercury. Poznaliśmy też pierwsze informacje na temat specyfikacji technicznej niektórych z tych urządzeń.

Cygnus na przykład ma mieć wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz oraz główny sensor aparatu 108 Mpix. Możliwe, że zobaczymy również aparat przedni zintegrowany z wyświetlaczem. Divine będzie się od Cygnusa różnił w tym zakresie tylko aparatem głównym - 64 Mpix.

Bestla będzie miała aparat główny 64 Mpix. Hyacinth będzie mógł się pochwalić wyświetlaczem o odświeżaniu 120 Hz i potrójnym aparatem tylnym. Główny sensor będzie miał 108 Mpix. Lepus będzie miał odświeżanie 90 Hz i aparat główny 50 Mpix. Tutaj również niewykluczony jest aparat przedni zintegrowany z wyświetlaczem. Mercury będzie miał z kolei np. wyświetlacz 120 Hz.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: gizmochina, wł