Masz Xiaomi? MIUI 13 ostatecznie pojawi się w sierpniu

Nakładka MIUI 13 miała się pojawić teraz, jednak okazuje się, że będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Tym razem jednak co do nowego terminu wypowiedział się członek kierownictwa Xiaomi.

Xiaomi i Samsung to dwie najpopularniejsze marki smartfonów w Polsce. Nic zatem dziwnego, że premiery nowych wersji nakładek MIUI oraz One UI to ważne wydarzenia. Poprzednia wersja MIUI, czyli MIUI 12.5 niestety miała solidny problem. Aktualizacja szła bowiem jak po grudzie. Kolejna wersja autorskiej nakładki Xiaomi miała się pojawić pod koniec czerwca, jednak okazuje się, że wszystko ulegnie opóźnieniu. Na szczęście nie będzie ono znaczne. Na chińskim portalu Weibo jeden z członków kierownictwa Xiaomi dał znać, że nowej wersji MIUI możemy się spodziewać w sierpniu.

Możliwe, że dojdzie do tego przy okazji premiery telefonu Xiaomi Mi Mix 4. Oznacza to jednak debiut nowej wersji MIUI w Chinach. Użytkownicy poza Państwem Środka otrzymają swoją aktualizację później. W pierwszej kolejności powinni ją otrzymać posiadacze smartfonów Xiaomi, potem Redmi, a na końcu Poco. Najprawdopodobniej wszystkie urządzenia, które zadebiutowały w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymają aktualizację do MIUI 13.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: gizchina, wł