Xiaomi Smart Band 7 już w Polsce. Bez promocji, ale taniej

Bez większego rozgłosu do polskiej dystrybucji weszła opaska Xiaomi Smart Band 7. Chociaż nie towarzyszy temu żadna promocja na start, cena jest sensowna i niższa niż w innych krajach Europy.

Xiaomi Smart Band 7 zadebiutował w Europie pod koniec czerwca, w dość zróżnicowanych cenach, które niekiedy zbliżały się nawet do 300 zł (w przeliczeniu), a nawet przekraczając ten pułap – jak we Francji, gdzie opaska kosztuje 69,99 euro, czyli około 335 zł.

Polska cena jest jednak bardziej przystępna. W internetowych i stacjonarnych sklepach Xiaomi można ją kupić za 249 zł. Opaska Xiaomi Smart Band 7 sprzedawana jest w kolorze czarnym, ale można do niej dokupić kolorowe paski, np. czerwony, limonkowy, fioletowy czy niebieski.

Xiaomi Smart Band 7 – najważniejsze cechy

Xiaomi Smart Band 7 ma wygląd typowej opaski sportowej, ale wyróżnia się dość dużym wyświetlaczem AMOLED, który ma aż 1,62 cala i rozdzielczość 490 x 192. Dzięki trybowi Always-On można sprawdzić datę i godzinę bez podnoszenia nadgarstka. Jasność ekranu to 500 nitów, co powinno być wystarczające do odczytania jego zawartości podczas aktywności w słoneczny dzień.

Opaska wyposażona jest w optyczny czujnik mierzący puls i stopień natlenienia krwi SpO2. Sensor działa 24 godziny na dobę, jest też funkcja alarmu, gdy poziom tlenu spadnie poniżej 90%. Nie zabrakło pomiaru snu (obejmującego drzemki w trakcie dnia i jakość oddychania podczas snu), stresu, oddechu i monitorowania cykli menstruacyjnych.

Opaska pozwala śledzić ponad 110 typów aktywności sportowych. Przydatna może okazać się analiza treningowa. Dzięki opcji Efekt Treningu użytkownik sprawdzi, jak radzi sobie w ćwiczeniach aerobowych i anaerobowych. Analizując pobór tlenu, Smart Band 7 dostarcza dodatkowe informacje o przebiegu treningu i wskazuje, kiedy niezbędny jest odpoczynek. Dzięki wodoszczelności 5ATM z opaską można także pływać.

Xiaomi Smart Band 7 wyposażony jest w akumulator 180 mAh, który ma zapewnić do 14 dni pracy. Ładowanie odbywa się za pomocą ładowarki magnetycznej.

