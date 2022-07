Xiaomi Mi Band 7 Pro ma GPS i NFC. W Polsce może być hitem

Wśród dzisiejszych nowości Xiaomi znalazła się także opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro. Poza szerszą kopertą z nieco większym wyświetlaczem w urządzeniu znalazło się to, czego zabrakło w modelu podstawowym – moduł GPS.

Firma Xiaomi przedstawiła dzisiaj w Chinach kilka nowości – poza smartfonami z linii Xiaomi 12S jest to opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro, która w innych częściach świata może być sprzedawana jako Xiaomi Smart Band 7 Pro. Czy tak się stanie, jeszcze nie wiadomo, jednak jedno jest pewne – taka opaska zyskałaby uznanie w oczach fanów, a w Polsce stałaby się prawdziwym przebojem.

Xiaomi Mi Band 7 Pro nie przypomina wąskiej opaski w wersji podstawowej (bez wyróżnika „Pro”). Wygląda raczej jak niewielki zegarek. Co ciekawe, choć nowość ma szerszą kopertę, przekątna wyświetlacza jest tylko nieznacznie większa – jest to 1,64 cala (vs. 1,62 cala w opasce Smart Band 7). Całkiem inna jest za to rozdzielczość - 280 x 456 (vs, 192 x 490) z gęstością 326 ppi.

W Bandzie 7 Pro producent wykorzystał matrycę AMOLED pokrytą szkłem 2.5D, o jasności do 500 nitów. Wygląd zegarka można personalizować dzięki 180 tarczom do wyboru, jest też opcja ciągłego wyświetlania AoD.

Koperta Xiaomi Mi Banda 7 Pro ma wymiary 44,7 × 28,8 × 11 mm, bez paska waży 20,5 g. Wodoszczelność 5ATM zdaniem producenta pozwala w opasce pływać.

Nowa opaska Xiaomi ma optyczny pulsometr, poza pracą serca czujnik całodobowo mierzy także natlenienie krwi. Jest też pomiar i analizy snu, stresu, a także monitorowanie cykli menstruacyjnych.

Ważnym dodatkiem w Bandzie 7 Pro jest obecność modułu pozycjonowania satelitarnego, który łączy systemy GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS. Dodatkowo dokładność pomiarów aktywności zwiększa sześcioosiowy czujnik ruchu.

Ze smartfonem Xiaomi Mi Band 7 Pro łączy się za pomocą Bluetooth 5.2. W specyfikacji znalazł się także moduł NFC, przystosowany jednak do chińskich usług w tym systemie. Nie powinno być jednak problemu, by w Europie opaska zadebiutowała z płatnościami Xiaomi Pay.

Mi Band 7 Pro pozwala na monitorowanie ponad 117 aktywności sportowych, a 5 z nich wykrywa automatycznie, na przykład bieganie i marsz. Nie zabrakło też typowych funkcji jak zdalne sterowanie muzyką na smartfonie, sterowanie aparatem, powiadomienia i szybkie odpowiedzi na wiadomości.

Akumulator o pojemności 235 mAh ma w standardowym zapewnić do 12 dni pracy, choć wykorzystanie GPS może bardzo wyraźnie skrócić ten czas do poniżej tygodnia.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro wchodzi do sprzedaży w Chinach, gdzie została wyceniona na 380 juanów, czyli 257 zł. Koperta dostępna jest w wersji czarnej lub białej, do tego można dobrać różne kolory silikonowych pasków, jak zielony, niebieski, różowy czy biały.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł.