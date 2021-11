Xiaomi Redmi Note 11T 5G jeszcze w listopadzie

Xiaomi jeszcze w tym miesiącu pokaże nowy smartfon z serii Redmi 11. Będzie to Xiaomi Redmi 11T 5G. Już teraz wiemy sporo o jego specyfikacji.

Pod koniec października oficjalnie zadebiutowały trzy smartfony z serii Redmi Note 11. Xiaomi zaprezentował wtedy model Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro+. Póki co telefony te są dostępne wyłącznie w Chinach. Ogólnoświatowy debiut tych urządzeń miał mieć na początku miejsce na początku 2022. Najnowsze doniesienia mówią jednak, że stanie się to wcześniej. Już bowiem 30 listopada w Indiach ma pojawić się Xiaomi Redmi 11T 5G. Bardzo możliwe, że nie będzie to wcale jedyny smartfon z rodziny Redmi 11, który pojawi się na drugim największym rynku.

Nowy smartfon ma zatem mieć układ MediaTek Dimensity 810. Przekątna ekranu wyniesie 6,6 cala. Do kompletu użytkownicy otrzymają 6/8 GB RAM-u i 64/128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 5000 mAh. Aparat główny będzie mieć dwa sensory: 50 Mpix oraz 8 Mpix. Z przodu znajdzie się z kolei miejsce dla pojedynczego sensora 16 Mpix. Urządzenie będzie miało trzy wersje kolorystyczne: białą, czarną oraz niebieską. Nie znamy jednak jeszcze dokładnej ceny.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: 91 mobiles, wł