Xiaomi pokazało smartfon Redmi 12. To nowy budżetowiec marki

Na globalnej stronie firmy Xiaomi pojawił się budżetowy smartfon Redmi 12. Urządzenie dobrze się prezentuje i ma niezłe wyposażenie.

Redmi 12 to nowy tani smartfon Xiaomi. Urządzenie ma wymiary 168,6 x 76,28 x 8,17 mm i waży 198,5 g. Z przodu znalazł się 6,79-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 90 Hz. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.1). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i towarzyszą mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz aparat makro o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Zobacz: Xiaomi z nową promocją. Wymieni ci stary sprzęt na nowy

Zobacz: Xiaomi 13 Ultra rusza na podbój Europy

Wewnątrz obudowy, która jest odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP53, pracuje układ MediaTek Helio G88. Współpracuje on z 4 lub 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej eMMC 5.1. Redmi 12 pozwala na korzystanie z sieci LTE, oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, boczny czytnik linii papilarnych, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm oraz radio FM.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 18 W. Nad całością czuwa system Android 13 z interfejsem MIUI 14.

Dostępność i cena

Jak na razie nie są dostępne informacje na temat tego, gdzie i kiedy Redmi 12 będzie dostępny. Wiemy za to, że wybierać będzie można spośród trzech wersji kolorystycznych: Midnight Black (czarnej), Sky Blue (niebieskiej) i Polar Silver (srebrnej). Cena smartfonu w podstawowej konfiguracji 4/128 GB to 149 dolarów (610 zł).

Zobacz: TECNO już jest w Polsce. Nowe smartfony od czerwca

Zobacz: Samsung Galaxy S23 FE nadchodzi. Co o nim wiemy?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi