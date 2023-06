Xiaomi z nową promocją. Wymieni ci stary sprzęt na nowy

Masz niechciany już smartfon i chcesz mieć nowy sprzęt Xiaomi? MiMarkt, autoryzowana sieć sprzedaży Xiaomi, rusza z programem wymiany używanych smartfonów dowolnej marki na kod zniżkowy na zakupy we wszystkich swoich salonach.

Fani Xiaomi będą mogli pozbyć się swoich sprawnych, ale już niechcianych telefonów każdej marki i przy okazji zaoszczędzić, kupując nowy sprzęt Xiaomi. Można też przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska.

Aby skorzystać z oferty, należy przynieść swój telefon do jednego z salonów MiMarkt w Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku czy Bielsku-Białej. W ciągu 5 minut pracownik salonu przeprowadzi proces weryfikacji i oceni stan urządzenia.

Następnie klientowi będzie zaoferowany kod zniżkowy na produkty Xiaomi, uzależniony od stanu technicznego urządzenia. Im lepszy stan telefonu, tym wyższy bon na zakupy. Smartfon może nosić ślady użytkowania, jednak powinien być sprawny – tak, by połączyć się z internetem, co stanowi element procedury wyceny. Obecność pudełka czy ładowarki nie jest konieczna, lecz powoduje zwiększenie wartości kodu zniżkowego.

Program wymiany obejmuje wszystkie modele wszystkich marek smartfonów, które są dostępne na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Kod zniżkowy będzie możliwy do wykorzystania na dowolny produkt z oferty salonu, w tym smartfony, tablety, telewizory, hulajnogi, inteligentne odkurzacze, oczyszczacze powietrza, słuchawki, smartwatche czy inne produkty marki Xiaomi.

Kod będzie gotowy do wykorzystania zaraz po wycenie i można go łączyć z innymi aktualnie obowiązującymi w salonie MiMarkt promocjami.

W odróżnieniu od podobnych akcji odkupu używanych gadgetów istniejących na rynku nasz program oferuje Klientom szerszy wybór sprzętu do oddania i zakupu. W taki sposób wykupimy smartfony różnych marek i modeli i natychmiast oferujemy każdy produkt sprzedawany w naszych salonach: od smartfonów i tabletów, po hulajnogi i urządzenia do higieny i pielęgnacji. To umożliwia Klientom pozbycie się zalegających w szufladzie telefonów, które każdego dnia tracą na wartości, i natychmiastowe otrzymanie sprzętu, którego potrzebują, odzyskując część wartości urządzenia