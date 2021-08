Xiaomi z promocjami na koniec wakacji. Można zaoszczędzić i dostać prezent

Xiaomi przygotowało specjalne promocje na powrót do szkoły. Wiele produktów firmy można kupić w obniżonych cenach, a przy zakupie niektórych można otrzymać atrakcyjny prezent.

Jeśli wracać z wakacji to tylko do czegoś bardzo przyjemnego. Takiego, jak promocje Xiaomi. Kilkanaście popularnych urządzeń chińskiego producenta kupimy teraz ze sporymi rabatami. Z oferty można skorzystać do 20 września 2021 roku.

Pełna lista sprzętów Xiaomi, dostępnych w obniżonej cenie, znajduje się w poniższej tabeli.

Urządzenie Cena Cena promocyjna Opaska Mi Smart Band 5 139 zł 99 zł Smartwatch Mi Watch Lite (czarny) 249 zł 209 zł Mi Watch Lite (kość słoniowa) 249 zł 209 zł Mi Watch Lite (niebieski) 249 zł 209 zł Elektryczna hulajnoga 1S 1 899 zł 1 799 zł Odkurzacz Vacuum-Mop Essential 799 zł 599 zł Odtwarzacz/przystawka do TV Mi TV Stick 179 zł 149 zł Odtwarzacz/przystawka do TV Mi TV Box S 299 zł 249 zł Odkurzacz Mi Vacuum Cleaner G10 1 199 zł 999 zł Odkurzacz Mi Vacuum Cleaner mini 199 zł 129 zł Odkurzacz Mi Vacuum Cleaner Light 499 zł 369 zł Soniczna szczoteczka do zębów T500 159 zł 109 zł 10000mAh Redmi Power Bank (biały) 69 zł 39 zł 10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential (biały) 149 zł 89 zł 10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential (czarny) 149 zł 89 zł 10000mAh Redmi Power Bank (czarny) 69 zł 39 zł Czajnik Mi Smart Kettle Pro 229 zł 169 zł Kamera Mi Home Security Camera 360° 1080p 199 zł 149 zł



Smartfony Xiaomi z prezentami

Do pięciu różnych smartfonów Xiaomi dołącza za darmo pięć różnych urządzeń – od powerbanku po przystawkę TV. Jeśli ktoś planował zakup smartfonu, to teraz może dodatkowo sprawić sobie bardzo miłą niespodziankę w postaci darmowego prezentu. Ta promocja potrwa tylko do 26 sierpnia tego roku! Szczegóły w tabeli poniżej.

Smartfon Cena Darmowe urządzenie w komplecie Mi 10T 1999 zł (128 GB),

2199 zł (256 GB) Przystawka TV Mi Box S Xiaomi Mi 11 Lite 4G 1399 zł (64 GB),

1499 zł (128 GB) Smartwatch Mi Watch Lite Redmi Note 10 5G 1099 zł (4 + 64 GB), 1099 zł (4 + 128 GB),

1199 zł (6 + 128 GB) Opaska sportowa Mi Band 5 Redmi Note 9 899 zł (3 GB + 64 GB),

999 zł (4 GB +128 GB) Waga Mi Smart Scale 2 Redmi 9 649 zł (3 GB + 32 GB),

749 zł (4 GB + 64 GB) 10 000 mAh Mi 18W Fast Charge Power Bank 3



Więcej informacji można znaleźć na stronie mi-home.pl/back-to-school. Promocja obowiązuje w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi (www.mistore.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl).

