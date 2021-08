Samsung rusza z przedsprzedażą urządzeń Galaxy Z Fold3 i Z Flip3, Galaxy Watch4 i Galaxy Buds2

Samsung zaprezentował nowe urządzenia i ruszył z ich przedsprzedażą. Poniżej sprawdzisz, na jakie prezenty możesz liczyć, zamawiając składany smartfon Galaxy Z Fold3 lub Galaxy Z Flip3, zegarek Galaxy Watch4 lub Galaxy Watch4 Classic, albo słuchawki Galaxy Buds2.

Ruszyła przedsprzedaż najnowszych urządzeń Samsunga z serii Galaxy. Osoby, które w dniach od 11 do 26 sierpnia 2021 roku (do godziny 23:59) zdecydują się na zakup smartfonów Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G, najnowszych smartwatchy Galaxy Watch4 i Watch4 Classic i słuchawek dousznych Galaxy Buds2 , mają szansę zyskać między innymi zwrot na konto nawet do 1000 zł, a także dodatkowe prezenty do zakupów.

Zamawiając w przedsprzedaży można zyskać:

przy zakupie Galaxy Z Fold3 5G – do 1000 zł zwrotu na konto i zestaw Notepack: etui Flip Cover z rysikiem S Pen Fold Edition i ładowarkę sieciową oraz ubezpieczenie Samsung Care+ na rok,

przy zakupie Galaxy Z Flip3 5G – do 1000 zł zwrotu na konto oraz ubezpieczenie Samsung Care+ na rok,

przy zakupie Galaxy Watch4 – 350 zł zwrotu,

przy zakupie Galaxy Watch4 Classic – 500 zł zwrotu,

przy zakupie Galaxy Buds2 – ładowarkę Wireless Charger Duo (EP-P4300).

Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G w przedsprzedaży

Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup składanych smartfonów Galaxy Z Fold3 5G lub Galaxy Z Flip3 5G w przedsprzedaży, mogą otrzymać zwrot w kwocie 500 zł lub 1000 zł, w zależności od obecnie posiadanego modelu smartfonu, a także roczne ubezpieczenie Samsung Care+. Ponadto, przy zakupie modelu Galaxy Z Fold3 5G w prezencie otrzymają oni zestaw Notepack, zawierający etui Flip Cover z rysikiem S Pen Fold Edition w kolorze czarnym oraz ładowarkę sieciową 25 W o łącznej wartości 361 zł.

Aby wziąć udział w promocji, należy zakupić wybrane urządzenie w terminie od 11 do 26 sierpnia tego roku i aktywować je do 5 września 2021 roku, a następnie zarejestrować swój udział w promocji, klikając w banner w aplikacji Samsung Members i poprawnie wypełniając formularz rejestracyjny do 12 września 2021 roku. Do formularza należy załączyć dowód zakupu i dowód zamówienia w okresie przedsprzedaży. Aby otrzymać ubezpieczenie Samsung Care+, należy kliknąć w osobny banner w Samsung Members i wypełnić formularz ubezpieczeniowy w terminie 30 dni od dnia zakupu urządzenia. Polisa zostanie wysłana na podany adres mailowy. Przelew i wysyłka nagród nastąpią w ciągu 21 dni od daty akceptacji zgłoszenia.

Dodatkowo, użytkownicy będą też mogli wziąć udział w promocji Odkup, w ramach której można będzie otrzymać dodatkowe środki za sprzedaż starego urządzenia. Standardowa wycena i odkup urządzenia będą odbywać się za pośrednictwem strony galaxy.samsungodkup.com.

Galaxy Watch4 & Galaxy Watch4 Classic w przedsprzedaży

Osoby, które zdecydują się na zakup w przedsprzedaży najnowszych smartwatchy z serii Galaxy Watch4, mogą otrzymać zwrot na konto w wysokości 350 zł dla modelu Galaxy Watch4 lub 500 zł dla modelu Galaxy Watch4 Classic. Aby wziąć udział w promocji i uzyskać zwrot, należy zakupić smartwatch z serii Galaxy Watch4 w terminie od 11 do 26 sierpnia 2021 roku i poprawne wypełnić formularz rejestracyjny do 10 września 2021 roku.

Galaxy Buds2 w przedsprzedaży

Ci, którzy zdecydują się na zakup słuchawek Galaxy Buds2 w przedsprzedaży, w prezencie mogą otrzymać ładowarkę Wireless Charger Duo (EP-P4300). Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest zakup słuchawek w dniach od 11 do 26 sierpnia tego roku. Produkt należy następnie zarejestrować poprzez formularz dostępny na stronie promocji w terminie do 10 września 2021 roku.

Liczba produktów i nagród dostępnych w promocji jest ograniczona. Warunki oferty przedsprzedażowej określone są w osobnych regulaminach promocji. Dokładne informacje, regulamin i lista partnerów dostępne są na stronie przedsprzedaz.samsung.pl.

Źródło zdjęć: Samsung, Arkadiusz Bała / Telepolis

Źródło tekstu: Samsung