Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 – debiutują nowe składane smartfony

Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 to nowe składane smartfony w ofercie koreańskiego producenta. Od poprzedników są szybsze, bardziej wytrzymałe oraz tańsze.

Jak co roku mniej więcej o tej porze byliśmy świadkami debiutu nowych smartfonów, które już niedługo zasilą ofertę Samsunga. Ku rozpaczy wielu fanów zabrakło nowego modelu z popularnej serii Note. Zamiast tego dostaliśmy dwa modele składanych telefonów: Galaxy Z Fold3 i Z Flip3.

Samsung Galaxy Z Fold3 – najważniejsze cechy

Samsung Galaxy Z Fold3 to model pozycjonowany nieco wyżej, skierowany do bardziej wymagających użytkowników. Podobniej jak w poprzednich generacjach, także tym razem mamy do czynienia z hybrydą łączącą najlepsze cechy klasycznego smartfona z tabletem. Urządzenie wyposażono w dwa wyświetlacze AMOLED. Wewnętrzny ma przekątną 7,6”, rozdzielczość 2208x1768 i odświeżanie rzędu 120 Hz, a więc podobnie jak przed rokiem. Usprawnień doczekał się natomiast zewnętrzny ekran, który teraz ma 6,2” i rozdzielczość 832x2268. Tutaj także możemy cieszyć oko płynnymi animacjami za sprawą odświeżania 120 Hz.

Sercem urządzenia jest potężny procesor Qualcomm Snapdragon 888. Dodatkowo możemy liczyć na 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Z zasilenie tego wszystkiego odpowiada akumulator o pojemności 4400 mAh. Niestety Samsung w dalszym ciągu pozostaje w tyle za konkurencją, jeśli chodzi o szybkość ładowania – telefon naładujemy mocą jedynie 25 W. Oczywiście jeśli sami dokupimy ładowarkę – tej nie ma w zestawie.

Z rzeczy bardziej ekscytujących wspomnieć warto na pewno o tym, że telefon będzie od swojego poprzednika bardziej wytrzymały, m.in. poprzez zastosowanie korpusu wykonane ze wzmocnionego aluminium (nazwanego przez producenta „Armor Aluminium”) i szkła Gorilla Glass Victus. Po raz pierwszy w historii będzie też wodoszczelny (IPX8).

A skoro o pierwszych razach mowa, Samsung Galaxy Fold3 to pierwszy smartfon producenta wyposażony w aparat do selfie pod wyświetlaczem. Ma on rozdzielczość 4 MP i ukazuje się naszym oczom po rozłożeniu obudowy. To „ukazuje się” to nie jest przypadek, bo choć w założeniach technologia ta ma pomóc w ukryciu obiektywu, tak w praktyce charakterystyczna ciemna siateczka pozostaje przez cały czas widoczna, w szczególności na jasnym tle. Oczywiście nie jest to jedyny aparat, który mamy do dyspozycji. Oprócz niego telefon posiada potrójną jednostkę z trzema modułami 12 MP (klasycznym szerokokątnym, ultraszerokokątnym oraz telefoto z dwukrotnym przybliżeniem) i dodatkowy aparat przedni o rozdzielczości 10 MP po zewnętrznej stronie obudowy.

Wreszcie nie wolno zapominać o funkcji, która dla wielu osób może się okazać najważniejszą zmianą w nowym Foldzie. Telefon po raz pierwszy w serii będzie można obsługiwać rysikiem S Pen. Niestety jest w tej informacji łyżka dziegciu. Po pierwsze, rysik będzie trzeba dokupić osobno. Po drugie, starsze wersje akcesorium nie będą z nowym telefonem kompatybilne. Powód? Mogłyby delikatną powłokę wewnętrznego wyświetlacza. Aby tego uniknąć, nową wersję rysika wyposażono w zmodyfikowaną amortyzowaną końcówkę. Nie oznacza to jednak, że producent zapomniał o osobach posiadających kilka akcesoriów z obsługą stylusa – z myślą o nich do sprzedaży trafi S Pen Pro z dwoma trybami pracy do obsługi różnych urządzeń.

Samsung Galaxy Z Flip3 – najważniejsze cechy

Samsung Galaxy Z Flip3 stara się udowodnić, że składane smartfony są dla każdego, a nie tylko największych zapaleńców. To kompaktowe urządzenie, które zmieści się do każdej kieszeni, by po rozłożeniu uraczyć nas wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7”, rozdzielczości 1080x2640 oraz odświeżaniu 120 Hz.

Tym razem producent zadbał jednak o to, żeby z telefonu dało się korzystać także bez rozkładania obudowy. Zewnętrzny ekran urósł nieco i teraz ma przekątną 1,9” oraz rozdzielczość 260x512 pikseli. Możemy go wykorzystać na kilka sposobów – do sprawdzenia godziny czy odebrania połączenia, ale także do sprawdzenia ostatnich powiadomień, sterowania odtwarzaniem muzyki czy wykonania selfie umieszczonym obok aparatem.

Skoro o aparatach mowa, mamy tutaj główną jednostkę łączącą dwa moduły o rozdzielczości 12 MP: szeroko- i ultraszerokokątny. Po rozłożeniu możemy natomiast skorzystać z aparatu do selfie o rozdzielczości 10 MP.

Podobni jak Z Fold3, także nowy Flip jest wodoszczelny i wykonany z bardziej wytrzymałych materiałów. Podobne są także podzespoły. Ponownie w roli procesora dostajemy układ Qualcomm Snapdragon 888, wspomagany przez 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1. Mniejszy jest natomiast akumulator o pojemności 3300 mAh. Ładowarki brak w zestawie.

Telefon będzie dostępny w aż siedmiu wersjach kolorystycznych, z czego w polskich sklepach znajdziemy cztery: kremową, zieloną, lawendową i czarną.

Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 – dostępność i ceny

Przedsprzedaż nowych smartfonów Samsunga wystartuje 11 sierpnia (czyli w zasadzie już wystartowała) i potrwa do 26 sierpnia 2021. 27 sierpnia 2021 obydwa urządzenia trafią do regularnej sprzedaży.

Jeśli chodzi o ceny, dobra wiadomość jest taka, że te są niższe niż w przypadku poprzedników. Samsung Galaxy Z Fold3 to wydatek rzędu 8299 zł za wersję 12/256 GB oraz 8799 zł za wariant 12/512 GB. Za Samsunga Galaxy Z Flip3 zapłacimy z kolei 4799 zł lub 4999 zł – w zależności od tego, czy wybierzemy wersję 8/128 GB, czy 8/256 GB.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch4 i Buds2 – premiera smartwatcha i słuchawek z ANC

Zobacz: Samsung rusza z przedsprzedażą urządzeń Galaxy Z Fold3 i Z Flip3, Galaxy Watch4 i Galaxy Buds2

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Samsung, własne