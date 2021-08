Xiaomi i Oppo w ofercie tygodnia Orange. Zaoszczędzić można do 250 zł

W Orange ruszyły kolejne promocje w ramach oferty tygodnia. Tym razem nieco zaoszczędzić można na zakupie smartfonów Oppo Reno5 5G i Xiaomi Redmi 9A.

Oppo Reno5 5G w Orange

Oppo Reno5 5G to średniopółkowy smartfon wyposażony między innymi w 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+ oraz niezły zestaw fotograficzny, złożony łącznie z pięciu aparatów. Z tego "tłumu" wyróżnia się główna jednostka o rozdzielczości 64 Mpix oraz aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 765G, wspierany przez 8 GB RAM-u. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4300 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

W ofercie tygodnia Orange Reno5 5G można kupić na przykład w abonamencie komórkowym 60 zł (uwzględnia rabaty), płacąc 598,99 zł na start i 24 raty po 37,99 zł. To łącznie o 240 zł mniej niż zwykle. Tyle samo zaoszczędzimy, wybierając ofertę Orange Love z opłatą 109,99 zł (z rabatami). W tym przypadku za telefon zapłacimy 0 zł na start i 24 raty po 53 zł. A jeśli nie potrzebujemy abonamentu, Oppo Reno5 5G kupimy w 20 ratach po 87,45 zł, oszczędzając w sumie 250 zł.

Xiaomi Redmi 9A w Orange

Gdy potrzebujemy czegoś znacznie tańszego, interesującym wyborem może być Redmi 9A. Ten budżetowiec firmy Xiaomi ma duży ekran HD+ oraz pojedyncze aparaty fotograficzne z tyłu i z przodu. Wewnątrz obudowy pracuje MediaTek Helio G25, do dyspozycji mamy tu też 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Urządzenie zasilane jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh i pracuje pod kontrolą Androida 10.

W ofercie tygodnia Orange Redmi 9A można kupić na przykład w abonamencie komórkowym 50 zł (z rabatami) lub w ofercie Orange Love z opłatą 79,99 zł (z rabatami), płacąc 0 zł na start i 24 raty po 15,01 zł. Cena smartfonu w ofercie bez abonamentu to 20 rat po 18,45 zł. W tym przypadku zaoszczędzimy na telefonie 30 zł.

Aktualna oferta tygodnia w Orange potrwa do 18 sierpnia 2021 roku, do końca dnia, lub do wyczerpania zapasów.

