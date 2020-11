Xiaomi POCO M3 - znamy już kluczowe dane, premiera jutro

Jutro odbędzie się światowa premiera zapowiadanego już od kilku dni telefonu POCO M3. Już dziś znamy natomiast parę interesujących szczegółów o tym modelu. chociaż na pełnię danych trzeba jeszcze zaczekać.

Firma Xiaomi zapowiedziała premierę nowego modelu swojej submarki, smartfonu POCO M3, już w zeszłym tygodniu, ale dotąd bliższe informacje na temat danych technicznych i wyglądu pozostawały nieznane. W ostatnich dniach POCO zaczęło uchylać jednak rąbka tajemnicy, a najwięcej ujawniło dziś.

Z dostępnych dotąd informacji wynika, że wygląd POCO M3 najwyraźniej został zainspirowany przez… OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition. Chociaż POCO nie ma żadnych związków z kampanią promocyjną przed startem nowej gry CD PROJEKT, to jednak chińska firma postanowiła podłączyć się pod ten trend. Telefon wyjdzie w trzech wariantach kolorystycznych, w tym granatowym, szarym oraz „cyberpunkowym” żółtym, bardzo przypominającym stylistykę gry CD PROJEKT. Jest to co prawda też kolor zbliżony do firmowych barw POCO, ale na podobieństwo do OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition wskazuje też ogromny moduł aparatu, obejmujący górną część odbudowy niemal na całą szerokość.

Co jeszcze wiadomo o POCO M3? Producent sam udostępnił na Twitterze kilka wskazówek, pozwalających rozszyfrować kluczowe cech telefonu. Urządzenie ma ekran 6,53 cala z kropelkowym wycięciem u góry na aparat selfie. Sercem nowego POCO będzie układ Snapdragon 662. Jest to jednostka w litografii 11 nm z ośmioma rdzeniami Kryo 260 o taktowaniu do 2 GHz i grafiką Adreno 610. Układ zapewnia łączność LTE kat. 13 i Wi-Fi ac 2,4 i 5 GHz. Należy się też spodziewać Bluetooth 5.1. Całość stanowi tańszy wariant Snapdragona 665, zastosowany m.in. w Motoroli Moto G9, Realme 7i czy Oppo A73. Jak wynika z innych przecieków, smartfon POCO M3 otrzyma 4 GB pamięci RAM.

Firma POCO ujawniła też, że jej nowy smartfon ma potrójny aparat z główną matrycą 48 Mpix, a bateria ma pojemność 6000 mAh, prawdopodobnie z szybkim ładowaniem 18 W.

Z ujawnionych informacji wyłania się ciekawie się zapowiadający smartfon ze średniej półki o dość niebanalnym wyglądzie. Wszystko wskazuje na to, że POCO M3 zadebiutuje też w Polsce. Premiera telefonu odbędzie się 24 listopada o godzinie 13:00.

