Xiaomi Mix Flip zmierza do Europy. Jest potwierdzenie

Xiaomi Mix Flip zadebiutował kilka dni temu w Chinach. Czy trafi także do Europy? Producent już potwierdził, że tak.

Xiaomi Mix Flip to pierwszy rozkładany smartfon marki w formie klapki. Producent poważnie podszedł do tematu, a telefon bardzo dobrze wygląda, a jednocześnie zachęca świetną specyfikacją. Przed premiera pojawiały się spekulacje, że Xiaomi Mix Flip trafi na globalne rynki, w tym do Europy.

Potwierdzenie, że tak się stanie, przyszło z dość nieoczekiwanego źródła – ogłosił to podczas spotkania z mediami Nikołaj Nankow, szef Xiaomi w Bułgarii. Premiera ma objąć pięć „ekskluzywnych rynków” z regionu CEE (Europy Środkowej i Wschodniej). To wskazuje też na możliwy debiut w Polsce, nie wyklucza też, że w późniejszym terminie Xiaomi Mix Flip trafi do pełnej sprzedaży w innych krajach Europy. Tanio jednak nie będzie. W Bułgarii cena ma wynieść ok. 2600 lewów, czyli blisko 5700 zł. Dla porównania – w Chinach najtańszy wariant wyceniono na równowartość ok. 4230 zł.

Xiaomi Mix Flip – czym kusi?

Xiaomi Mix Flip to rozkładany smartfon w formie klapki, z metalowym wykończeniem na bokach obudowy. Na zewnątrz znalazł się duży ekran AMOLED LTPS 4,01 cala (1392 x 1208), a wewnętrzny AMOLED LTPO ma przekątną 6.86 cala, rozdzielczość 1.5K (1224 x 2912) i odświeżanie 120 Hz. Maksymalna jasność sięga 3000 nitów.

Mocy do pracy na pewno nie zabraknie. Sercem Xiaomi Mix Flip jest Snapdragon 8 Gen 3, któremu pomaga do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X 8533 Mbps. W Chinach jest dostępna wersja z pamięcią wewnętrzną UFS 4.0 nawet 1 TB, chociaż prawdopodobnie taki wariant do Europy nie trafi.

Mix Flip kusi też aparatami Leica. Na klapce znalazły się dwie jednostki z matrycami 50 Mpix – główna (Light Fusion 800) z przysłoną f/1,7 i OIS oraz telefoto z zoomem optycznym 2x, OIS i przysłoną f/2.0. Wewnętrzny aparat do selfie ma 32 Mpix.

Telefon został też wyposażony w akumulator 4780 mAh z ładowaniem 67 W, a wszystkim dyryguje HyperOS na bazie Androida 14.

lipiec 2024 192 g, 7.8 mm grubości 16 GB RAM 1000 GB, (opcje: 256 GB, 512 GB) - 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.86" - AMOLED (1224 x 2912 px, 460 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz Android v.14.0 4780 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: Xiaomi