Xiaomi Mix Flip oficjalnie. Jest mały, zgrabny i pełen mocy

Razem z dużym Xiaomi Mix Fold 4 w Chinach zadebiutował klapkowy Xiaomi Mix Flip. Jest mały, zgrabny, ale też pełen mocy i powinien długo pracować na baterii.

Xiaomi Mix Flip, pierwszy klapkowy telefon tego producenta, niewątpliwie jest w stanie przyciągnąć wzrok. Uwagę zwracają metalowa ramki i poczwórnie zakrzywiona konstrukcja. Po złożeniu smartfon ma 15,99 mm, po otwarciu – 7,8 mm, waży 192 g. Jest więc trochę grubszy i cięższy niż Samsung Galaxy Z Flip6 – tym razem Xiaomi nie udało się zagrać na nosie Koreańczykom.

Na klapce znalazł się wypełniający niemal całą powierzchnię ekran AMOLED LTPS 4,01 cala, w rozdzielczości 1.5K, o jasności szczytowej 1600 nitów. W wyświetlacz wkomponowane są dwa duże oczka aparatów. Na ekranie można uruchamiać ponad 200 zoptymalizowanych do tego rozmiaru aplikacji Androida. Ochronę zapewnia szkło Dragon Crystal Glass.

Po rozłożeniu klaki użytkownik otrzymuje do dyspozycji elastyczny ekran UTG z matrycą AMOLED o przekątnej 6,7 cala, w rozdzielczości 1.5K i z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność sięga 3000 nitów.

Za szybką pracę Xiaomi Mix Flip odpowiada Snapdragon 8 Gen 3, któremu pomaga do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X 8533 Mbps. Na własne dane i aplikacje użytkownik otrzymuje z kolei nawet 1 TB pamięci UFS 4.0. Takie połączenie zapewni najwyższą wydajność, jakiej można oczekiwać w takiej konstrukcji.

Odbywa aparaty na klapce mają rozdzielczość 50 Mpix – główny (Light Hunter 800) z przysłoną f/1,8 i OIS oraz aparat z teleobiektywem 57 mm, zoomem optycznym 2x i przysłoną f/2.0, również uzbrojony w OIS. Całość firmuje Leica. Wewnętrzny aparat do selfie ma 32 Mpix.

Energię do pracy Xiaomi Mix Flipa dostarcza akumulator 4780 mAh z ładowaniem 67 W (USB 2.0) – 780 mAh więcej niż oferuje Galaxy Z Flip6. Producent obiecuje, że po 1600 cyklach ładowania żywotność akumulatora otrzyma się na poziomie ponad 80%.

Wszystkim zarządza Android 14 z HyperOS.

Xiaomi Mix Flip wkracza do Chin w cenie 5999 juanów (ok. 4230 zł) za wersję 12 + 256 GB, 6499 juanów (ok. 3520 zł) za model 16 + 512 GB oraz 7299 juanów (ok. 3950 zł) za wariant 16 GB + 1 TB. Dostępne kolory to czarny, biały i jasnofioletowy.

lipiec 2024 192 g, 7.8 mm grubości 16 GB RAM 1000 GB, (opcje: 256 GB, 512 GB) - 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.86" - AMOLED (1224 x 2912 px, 460 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz Android v.14.0 4780 mAh, USB-C

Źródło zdjęć: Xiaomi