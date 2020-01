Xiaomi Mi 10 Pro z 5G i 16 GB pamięci RAM. Znamy specyfikację

Zbliża się premiera smartfonów Xiaomi Mi 10, do której może dojść już niedługo, bo 11 lutego. Najnowsze informacje z Chin ujawniają kluczowe punkty specyfikacji wyżej pozycjonowanego modelu - Xiaomi Mi 10 Pro.

Doniesienia na temat kolejnej generacji smartfonów z linii Xiaomi Mi 10 pojawiają się już od paru tygodni, jednak jak dotąd większa część informacji dotyczyła modelu Mi 10, który nawet przedpremierowo zawitał do jednego ze sklepów internetowych.

Teraz niezawodny leakster Xiaomishka ujawnił na Twitterze zrzut ekranu ze specyfikacją bardziej zaawansowanego modelu - Xiaomi Mi 10 Pro. Zrzut pochodzi po prostu z sekcji „O telefonie” w interfejsie MIUI. Czego należy spodziewać się po nowym flagowcu z Chin?

Według tych danych Xiaomi Mi 10 Pro otrzyma ekran 6,4 cala (zapewne AMOLED) o rozdzielczości 2080 x 1080, co wydaje się nieco dziwne, jak na model Pro – tu należałoby się raczej spodziewać większej przekątnej np. 6,7 cala. Jednak pozostałe parametry techniczne prezentują się już bardziej obiecująco.

Silnikiem napędzającym nową maszynkę Xiaomi ma być Snapdragon 865 współpracujący z aż 16 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewni smartfonowi kosmiczna wydajność. Do tego Mi 10 Pro otrzyma 512 GB pamięci wewnętrznej. Ten wariant to najprawdopodobniej najlepiej wyposażona wersja, ale nie jedyna – wcześniejsze przecieki mówiły o wariantach pamięci 12 GB RAM + 128 GB, 12 GB RAM + 256 GB i 12 GB RAM + 512 GB.

Obiecująco zapowiada się sekcja fotograficzna. Główny aparat będzie miał rozdzielczość 108 Mpix, zapewne jest to ten sensor, który znalazł się w Xiaomi Mi Note 10. Towarzyszyć mu będą matryce 16 Mpix, 12 Mpix i 5 Mpix. To nieco inna rozdzielczości niż te, które pojawiły się we wcześniejszym przecieku.

Jednym z mocnych atutów Xiaomi Mi 10 Pro może okazać się akumulator, który ma aż 5250 mAh pojemności. To wyjątkowa duża pojemność, jak na tradycyjne smartfony. Do tego użytkownik otrzyma bardzo szybkie ładowanie 65 W.

Duża bateria oraz układ Snapdragon 865 oznaczać też, że smartfon będzie działać w sieciach 5G, co zresztą wydaje się oczywiste, biorąc pod uwagę tegoroczne plany producentów. Symbol 5G widoczny jest też na zrzucie i pasuje też do zdjęcia, które ponoć przedstawia pudełko tego modelu – widnieje tam oznaczenie 5G.

Egzemplarz Xiaomi Mi 10 Pro, z którego pochodził zrzut erlanu z danymi, pracował pod kontrolą Android 10 z interfejsem MIUI 11.20.1.21.

Wcześniej pojawiły się zapowiedzi, że prostszy Xiaomi Mi 10 zadebiutuje w Chinach 11 lutego. Raczej na pewno będzie mu towarzyszył Xiaomi Mi 10 Pro. Gdyby tak się stało, obydwie nowości zapewne pojawią się też na targach MWC 2020 w Barcelonie. I to zapewne tam Xiaomi chce zabrać swoich MiFanów podczas tegorocznej edycji akcji Mi Explorers.

Źródło tekstu: Xiaomishka. GizmoChina