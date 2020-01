Xiaomi ogłasza nabór do akcji Mi Explorers 2020. Wybrańcy pojadą na premierę najnowszego flagowca

Firma Xiaomi startuje z tegoroczną edycją programu Mi Explorers, dzięki któremu wybrani fani marki pojadą na premierę najnowszego flagowca. Chociaż na razie szczegóły nie zostały jeszcze określone, może być ciekawie - Xiaomi kończy 10 lat, więc producent na pewno będzie chciał to godziwie uczcić.

Xiaomi organizuje program Mi Explorers już po raz trzeci. Po raz pierwszy firma zabrała swoich fanów w 2018 roku na premierę telefonów Mi A2 i Mi A2 Lite do Madrytu. Rok temu 20 osób uczestniczyło w największych targach telekomunikacyjnych na świecie - Mobile World Congress w Barcelonie, gdzie jako jedni z pierwszych mieli dostęp do smartfonu Mi 9.

Co ma być w tym roku? Tego producent jeszcze do końca nie ujawnił, ale najbardziej prawdopodobną okazją są ponownie targi MWC w Barcelonie. Producent zapowiada, że 20 osób z całego świata będzie mogło uczestniczyć w premierze najnowszego flagowca Xiaomi. Ten rok dla Xiaomi jest wyjątkowy, ponieważ firma obchodzi swoje dziesięciolecie, więc można oczekiwać niebanalnych obchodów. Poszukiwani będą najlepsi:

fotografowie,

twórcy materiałów wideo,

recenzenci,

youtuberzy.

Każdy, kto się zgłosi do programu, weźmie udział w serii wyzwań. Swoje kandydatury można zgłaszać do 4 lutego. Wyniki zostaną ogłoszone laureatom od 5 lutego 2020 roku. Rejestracji do programu można dokonać tutaj.

Źródło tekstu: Xiaomi