POCO X2 – to już pewne, premiera 4 lutego

Jest już w stu procentach pewne, że nowy smartfon POCO to model X2. Jego premiera zapowiedziana jest na 4 lutego, a producent obiecuje ciekawe funkcje. Specyfikacja nie jest jeszcze w pełni znana, ale są kolejne przesłanki, że X2 to Redmi K30 w nowej odsłonie.

O nowym POCO mówi się już od kilkunastu dni, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia na temat smartfonu. Początkowo najczęściej padała nazwa POCO F2, czy też Pocophone F2. Ten model miał być następcą popularnego, doskonale wyposażonego budżetowca z 2018 roku. Jednak ostatecznie okazało się, że nowy smartfon to POCO X2. Jego premiera oficjalnie zapowiedziana została na 4 lutego i odbędzie się w indyjskim New Delhi.

Czego należy spodziewać się po POCO X2? Producent bardzo mocno akcentuje wysokie odświeżanie ekranu. Na specjalnie stworzonej dla urządzeń mobilnych mikro stronie https://smoothaf.co.in firma przypomina, że obecnie stosowane w smartfonach 60 Hz to rozwiązanie niemal sprzed dwóch dekad. Co ciekawe, strona automatycznie wykrywa odświeżanie ekranu w smartfonie użytkownika i stosownie do tego wyświetla odpowiedni komunikat.

Tym samym potwierdza się, że POCO X2 to po prostu przebrandowany Redmi K30, który ma ekran o odświeżaniu 120 Hz. Dokładnej wartości w Hz firma co prawda nie podała, ale również sama nazwa modelu – X2 – prawdopodobnie odnosi się do mnożenia 2x 60 Hz, czyli 120 Hz.

Nie wiadomo przy tym, czy smartfon zostanie w jakiś sposób odmieniony zewnętrznie, na przykład otrzyma tańszą obudowę, jak F1, czy też jedyna zmiana polegać będzie na „nalepieniu logo”. Z zapowiedzi producenta wynika ponadto, że POCO X2 będzie modelem gamingowym – co też pasuje do Redmi K30 z układem Snapdragon 730G. Do tego urządzenie otrzyma dodatkowy układ chłodzenia. Nie zabraknie szybkiego ładowania 27 W.

Kolejną wskazówką ze strony producenta jest wykorzystanie w aparacie matrycy Sony IMX686 o rozdzielczości 64 Mpix. Taką sama ma K30. Pozostałe aparaty będą w takim razie miały rozdzielczość 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix.

Co to wszystko oznacza dla użytkowników w Europie? Nadmierna radość raczej nie jest wskazana. Ostatnio marka POCO wybiła się na niezależność od Xiaomi, ale jak widać, nie zrywa całkowicie więzów. Na razie jej działalność skupia się na rynku indyjskim, a POCO X2 prawdopodobnie nie dotrze nigdy na nasz kontynent. Użytkownicy planujący u nas zakup Redmi K30, prędzej doczekają się Xiaomi Mi 10T.

