Redmi Note 8 Pro oceniony w DxOMark. Od flagowców dzieli go przepaść...

Eksperci z DxOMark opublikowali dziś wyniki testów aparatu i kamery Redmi Note 8 Pro. Smartfon kosztuje mniej niż 1200 zł, więc nie należy do niego przykładać takiej samej miary, jak do fotograficznych flagowców, jednak uzyskany wynik nie robi dobrego wrażenia.

Redmi Note 8 Pro to smartfon, który u nas miał swoją premierę we wrześniu 2019 roku, wzbudzając spore zainteresowanie fanów marki. Urządzenie łączy dobre wykonanie, świetne wzornictwo i aparat 64 Mpix, który dawał duże nadzieje dotyczące jakości wykonywanych nim fotografii. W naszej recenzji Redmi Note 8 Pro zaprezentował się całkiem przyzwoicie, choć nie bez wad, jednak specjaliści z DxOMark wykazali się większą surowością. Cały czas trzeba jednak pamiętać, że to smartfon dla oszczędnych, 2 – 3 razy tańszy od modeli z pierwszej dziesiątki w DxOMark.

Zobacz: Redmi Note 8 Pro - niedrogi smartfon, który rozkłada na łopatki znacznie droższą konkurencję

Redmi Note 8 Pro - aparat

Smartfon Redmi Note 8 Pro wyposażony został w poczwórną sekcję fotograficzną, na którą składają się:

główny aparat 64 Mpix 1/1,7"(piksele 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1,89, PDAF,

aparat 8 Mpix 1/4" (piksele 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 13 mm z przysłoną f/2,2,

aparat makro 2 Mpix 1/5” (piksele 1,75 µm), obiektyw z przysłoną f/2,4,

aparat do pomiaru głębi 2 Mpix 1/5” (piksele 1,75 µm), obiektyw z przysłoną f/2,4.

Smartfon pozwala też na nagrywanie wideo 2160p w 30 kl./s.

Zobacz: Redmi Note 8 Pro po flashowaniu staje się eleganckim przyciskiem do papieru, czyli #Note8ProBrick

Redmi Note 8 Pro w DxOMark

Specjaliści z DxOMark nie badali aparatu makro. Pozostałe aparaty zebrały w sumie tyle punktów, że końcowa, łączna ocena wyniosła 84 punkty, z tego smartfon otrzymał 87 punktów za zdjęcia i 78 punktów za nagrywanie wideo. W rezultacie Redmi Note 8 Pro trafił do trzeciej dziesiątki na liście DxOMark, a wyprzedziły go takie modele z podobnej półki cenowej, jak Motorola Moto One Zoom czy Samsung Galaxy A50.

Mimo niskiej oceny DxOMark określa jakość zdjęć jako „relatywnie dobrą”. Autorzy pozytywnie ocenili działanie autofokusu, o ile zdjęcia robione są w jasnym otoczeniu, prawidłową separację obiektów w trybie bokeh, a także dobrą ekspozycję podczas wykorzystania flesza. Znalazły się też obszary, które wymagają ulepszenia ze strony producenta - na zdjęciach brakuje drobnych szczegółów, co jest zwłaszcza odczuwalne podczas robienia zdjęć w pomieszczeniach. Autofokus zwalnia w słabym oświetleniu, krytyce poddane zostały również zakres dynamiczny oraz słaba jakość zoomu. Aparat szerokokątny zapewnia dobre pole widzenia, ale robione nim zdjęcia odznaczają się niewielką dynamiką i niską szczegółowością. Ten element całej sekcji foto został oceniony najniżej - tylko na 26 punktów.

Zobacz: Pełen test na stronie DxOMark

Zobacz: Smartfony Redmi Note 8 Pro w Polsce. Aparat 64 Mpix za 1099 zł

Źródło tekstu: DxOMark