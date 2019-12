Redmi Note 8 Pro po flashowaniu staje się eleganckim przyciskiem do papieru, czyli #Note8ProBrick

Redmi Note 8 Pro to jeden z najgoręcej przyjętych smartfonów Xiaomi. Jak się jednak okazuje, ma on poważną wadę – w tej chwili jest praktycznie niepodatny na modyfikacje i flashowanie. Próby samodzielnego wgrania oprogramowania zazwyczaj powodują, że smartfon zamienia się w przycisk do papieru, czy też inaczej mówiąc – w cegłę. Później trudno go odblokować.

Po premierze Redmi Note 8 Pro firma była krytykowana za wybór układu MediaTek Helio G90T. O ile sam w sobie procesor zapewnia dobre osiągi, to jednak obawy budził brak wsparcia MediaTeka dla niezależnych programistów. By rozwiać te wątpliwości, firma Xiaomi w kilka dni po premierze opublikowała kod źródłowy dla procesora, pozwalający deweloperom na tworzenie własnych custom ROM-ów, w tym także z czystym Androidem, a także nieoficjalnych odmian MIUI. Co więcej, producent przekazał bezpłatnie 10 egzemplarzy Redmi Note 8 Pro społeczności skupionej wokół portalu XDA Developers, najbardziej znanego miejsca w sieci integrującego niezależnych twórców oprogramowania.

Mimo tych zabiegów okazało się, że Redmi Note 8 Pro wciąż jest urządzeniem bardzo nieprzyjaznym dla deweloperów. Próby flashowania menu recovery, wgrywania zmodyfikowanych ROM-ów, a nawet aktualizacji MIUI bardzo często, choć nie zawsze, powodują, że smartfon całkowicie się blokuje, a jego oprogramowanie ulega uszkodzeniu. Można to naprawić, ale tu zaczynają się schody.

Do wgrywania oprogramowania do smartfonów z układami MediaTeka służy program SPFlashTool. To wygodne i sprawdzone narzędzie, którym można przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego, jednak w przypadku Redmi Note 8 Pro jego wykorzystanie wymaga autoryzowanego konta serwisowego Xiaomi. Takie konto mają jednak tylko nieliczne osoby, które oferują możliwość ponownego wgrania działającego oprogramowania, ale odpłatnie. To oczywiście wywołało falę krytyki wobec Xiaomi, a twórcy MIUI z Xiaomi.eu zrezygnowali w ogóle z obsługi Redmi Note 8 Pro.

Jak na razie producent nie reaguje, a kolejni niezależni twórcy oprogramowania, zachęcani wcześniej przez Xiaomi, boleśnie przekonują się, że wgrywanie własnych ROM-ów do Redmi Note 8 Pro nie jest dobrym pomysłem. Żeby nakłonić producenta do zmiany polityki i pomocy deweloperom, konta Xiaomi i Redmi na Twitterze zasypywane są prośbami opatrzonymi hasztagiem #Note8ProBrick.

Źródło tekstu: GizChina