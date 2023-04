Xiaomi 13 Ultra z ekranem, który zawstydzi Samsunga. Nowy rekord jasności

Jutro globalna premiera Xiaomi 13 Ultra. Producent ujawnia coraz więcej ciekawych informacji na temat swojego fotograficznego flagowca. Telefon zaskoczy nie tylko aparatami, ale także świetnym ekranem.

Już jutro, 18 kwietnia, globalnie zadebiutuje Xiaomi 13 Ultra. Producent ujawnił już sporo informacji na jego temat, w tym możliwości aparatu, teraz natomiast potwierdził szczegóły jego wyglądu.

Z grafik przedstawionych prze Xiaomi wynika, że tył smartfonu w górnej części wypełniony jest ogromnym modułem aparatów Leica, co zresztą już wcześniej ujawniały przecieki. Teraz mamy jednak co do tego pewność. Powstały co najmniej dwa warianty kolorystyczne – biały i ciemnozielony.

Ten drugi widać w detalach. Telefon ma tylną pokrywę przypominającą fakturą skórę, dość mocno ścięte boczne ramki z aluminium, ale jednocześnie krawędzie obudowy mają zaokrąglenia, które pozwolą wygodnie trzymać telefon np. podczas fotografowania. Biała wersja wygląda bardzo podobnie i też ma skóropodobne wykończenie. Rendery ujawniają także, że Xiaomi 13 Ultra jest odporny na działanie wody (IP68).

Ciekawe doniesienia dotyczą też ekranu. Zamiast spodziewanej matrycy E6 Samsunga, która znalazła się we wcześniejszych modelach z tej serii, do Xiaomi 13 Ultra trafił ekran AMOLED LTPO C7, który jest efektem współpracy Xiaomi z chińską firmą China Star Optoelectronics Technology (CSOT), część grupy TCL. Szczytowa jasność ekranu sięgać ma nawet 2600 nitów, co jest nowym rekordem w świecie smartfonów. Jest to pierwsza chińska matryca o tak dobrych parametrach, a wyposażony w nią Xiaomi 13 Ultra przewyższy nawet pod tym względem najnowsze flagowce Samsunga.

Xiaomi 13 Ultra ma jeszcze jedną ciekawą cechę, związaną z obrazem. Telefon został skalibrowany w przestrzeni barw CIELab 2015 z uwzględnieniem postrzegania kolorów przez ludzkie oko i ma zapewnić możliwość wyświetlania takich samych kolorów po podłączeniu telefonu do większych ekranów, np telewizora.

Wcześniej producent ujawnił, że Xiaomi 13 Ultra ma cztery aparaty o rozdzielczości 50 Mpix – główny z matrycą Sony IMX989 w formacie 1 call oraz trzy IMX858. Pierwszy z aparatów ma zmienną przysłonę od f/1,9 do f/4,0 oraz specjalny tryb fotografii ulicznej z możliwością robienia zdjęć w 0,8 sekundy. Sercem Xiaomi 13 Ultra jest Snapdragon 8 Gen 2. Pracę urządzenia będą też wpierać procesory Xiaomi – Surge P2 zarządzający szybkim ładowaniem akumulatora 4900 mAh i Surge G1 pilnujący prawidłowego zużywania energii.

