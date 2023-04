Xiaomi 13 Ultra na renderach CAD. Wkrótce premiera

Xiaomi za tydzień, 18 kwietnia, może wprowadzić na chiński rynek swój najnowszy topowy smartfon. Xiaomi 13 Ultra wkrótce powinien również zadebiutować globalnie.

Firma Xiaomi szykuje się do chińskiej (najpierw) oraz globalnej (nieco później) do premiery swojego najnowszego flagowego smartfonu, modelu Xiaomi 13 Ultra. Zanim to nastąpi, możemy się przyjrzeć temu urządzeniu nieco bliżej dzięki nowym renderom, które właśnie zostały opublikowane w sieci przez serwis smartprix.

Na opublikowanych grafikach widać urządzenie za zakrzywionym na bokach 6,7-calowym wyświetlaczem AMOLED LTPO 2K 120 Hz oraz ogromną "wyspą" fotograficzną z tyłu, która zwiększa grubość całego urządzenia z 9,57 mm aż do 15,61 mm. Znajdą się w niej obiektywy czterech aparatów fotograficznych o rozdzielczości 50 Mpix każdy, przy czym główna jednostka będzie wyposażona w matrycę Sony IMX989 o rozmiarze 1 cal. To powinno się przełożyć na bardzo wysoką jakość zdjęć i filmów. Przedni aparat ma mieć rozdzielczość 32 Mpix.

Wewnątrz obudowy o wymiarach 163,18 x 74,64 mm będzie pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, współpracujący z maksymalnie 16 GB RAM-u i do 1 TB pamięci masowej. Smartfon zaoferuje komplet nowoczesnych standardów łączności, na czele z 5G, Wi-Fi 7 czy Bluetooth 5.3. Nie zabraknie tu również modułu NFC oraz nawigacji satelitarnej.

Xiaomi 13 Ultra będzie zasilany akumulatorem o pojemności 4900 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym o mocy do 90 W oraz bezprzewodowym o mocy do 50 W. Nad wszystkim czuwać będzie system Android 13 z interfejsem MIUI 14.

Dostępność i cena

Oczekuje się, że chińska premiera smartfonu Xiaomi 13 Ultra odbędzie się już za tydzień, 18 kwietnia 2023 roku. Wkrótce potem urządzenie powinno zadebiutować globalnie. Ceny mogą być następujące:

6299 juanów (3919 zł) za wariant 8/256 GB,

(3919 zł) za wariant 8/256 GB, 6799 juanów (4230 zł) za wariant 12/256 GB,

(4230 zł) za wariant 12/256 GB, 7499 juanów (4666 zł) za wariant 16/512 GB,

(4666 zł) za wariant 16/512 GB, 7999 juanów (4979 zł) za wariant 16 GB/1 TB.

Poza Chinami, na przykład w Polsce, ceny te mogą być wyraźnie wyższe. Na przykład Xiaomi 13 Pro 12/256 kosztuje w Państwie Środka 5799 juanów (3604 zł), a na polskim rynku debiutował z ceną 6299 zł.

