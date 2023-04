Xiaomi 13 Ultra zadebiutuje globalnie. Premiera już w kwietniu

Najlepiej wyposażony przedstawiciel serii Xiaomi 13 od miesięcy pojawia się w spekulacjach i przeciekach. Jednak już w kwietniu smartfon przestanie być tajemnicą. Dziś producent oficjalnie podał taką informację.

O debiucie Xiaomi 13 Ultra napisała jako pierwsza Leica Camera. Na swoim profilu na Twitterze firma zapowiedziała zbliżające się wydarzenie, obiecując przy tym system optyki, dotąd jeszcze nigdy nie widziany w fotografii mobilnej. Leica zapowiada też własne obiektywy Summicron o największym stopniu dopracowania – od szerokokątnego po telefoto. Firma wymieniła nazwę telefonu i wspomniała o premierze w tym miesiącu i globalnej premierze.

Po tym oświadczeniu Xiaomi nie miało już nic od ukrycia i potwierdziło na Twitterze te same informacje. Xiaomi 13 Ultra zadebiutuje w kwietniu, a do spredarzy na globalnych rynkach trafi w nadchodzących miesiącach.

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.



Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK