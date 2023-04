Xiaomi 13 Ultra ma nowy, bardzo szybki tryb fotografii ulicznej

Za kilka dni Xiaomi zaprezentuje kilka nowości, w tym smartfon Xiaomi 13 Ultra. Przed tym wydarzeniem producent podsuwa kolejne, ciekawe informacje o konfiguracji aparatów.

Xiaomi 13 Ultra zostanie zaprezentowany 18 kwietnia razem z kilkoma innymi urządzeniami firmy, w tym opaską Smart Band 8, tabletem i głośnikiem. Producent podsuwa już na Weibo coraz więcej szczegółów dotyczących tych urządzeń, w tym informacje o konfiguracji aparatów w Xiaomi 13 Ultra.

Zobacz: Xiaomi Smart Band 8 zaskoczy wyglądem. To już nie jest tylko opaska

Wiadomo już, że z tyłu Xiaomi 13 Ultra znalazły się cztery aparaty. Główny wykorzystuje znaną już z poprzedniej generacji Xiaomi 12S Ultra matrycę Sony IMX989 o rozdzielczości 50 Mpix oraz w formacie fotograficznym 1 cal. Choć nie oznacza to fizycznego rozmiaru czujnika, to jest on i tak znacznie większy od innych matryc 50 Mpix na rynku, więc stwarza większe możliwości, przechwytując więcej światła.





Trzy pozostałe aparaty również mają rozdzielczość 50 Mpix. W każdym przypadku jest to matryca Sony IMX858. Ten czujnik trafi do aparatu szerokokątnego, do aparatu z teleobiektywem zapewniającym zoom optyczny 3x oraz do aparatu z peryskopowym teleobiektywem i zoomem 5x.

Każdy z aparatów Xiaomi 13 Ultra korzysta z obiektywów Leica Summicron, a główna jednostka dodatkowo ma zmienną przysłonę sięgającą od f/1,9 do f/4,0. Producent zadbał także o funkcje dodatkowe, w tym Digital Overlap HDR (DOL-HDR), która dzięki możliwości jednoczesnego przechwytywania obrazu o różnym stopniu ekspozycji minimalizuje problem rozmycia lub ghostingu na zdjęciach HDR.

Zastosowanie matrycy Sony IMX989 i zmiennej przysłony do f/4,0 pozwoliło także na stworzenie zaawansowanego trybu fotografii ulicznej. Tryb ten będzie można uaktywnić poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku aparatu. Przechwytywanie obrazu w odległości hiperfokalnej zajmie tylko 0,8 sekundy, dzięki czemu użytkownik Xiaomi 13 Ultra będzie miał duże szanse na zrobienie wyraźnych zdjęć z dużą głębią ostrości, w sytuacjach, które trwają tylko chwilę. Innymi słowy mówiąc – na ulicy będzie mógł z dowolnej odległości sfotografować obiekty w ulotnych sytuacjach.

Jak sugeruje jeden z plakatów, opublikowanych przez Xiaomi na Weibo, dla Xiaomi 13 Ultra dostępne będzie dodatkowe etui z uchwytem oraz spustem migawki jak w tradycyjnym aparacie, co ułatwi fotografowanie w każdych warunkach – bez obaw, że smartfon wyślizgnie się z dłoni.

Zobacz: Xiaomi 13 Ultra na renderach CAD. Wkrótce premiera

Zobacz: Xiaomi 13 Ultra zadebiutuje globalnie. Premiera już w kwietniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi