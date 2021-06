Windows 11 uruchomiony na sześcioletnim smartfonie Lumia 950 XL

Czy Windows 11 będzie działać na moim komputerze? – to pytanie zadaje sobie dziś wielu użytkowników pecetów. Tego typu wątpliwości nie miał student z Francji, który uruchomił nowy system Microsoftu na… smartfonie Lumia 950 XL.

Smartfon Lumia 950 XL wydany został przez Microsoft, już po przejęciu tej marki od Nokii, w 2015 roku. Jego sercem był układ Snapdragon 810 wspierany przez 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej, a zainstalowany system to Windows 10 Mobile, czyli ostatnie wcielenie Windows Phone’a. Smartfon miał też ekran 5,7 cala. Jak się okazało, jest to wystarczająca konfiguracja sprzętowa, by uruchomić także najnowszego Windowsa 11.

Dokonał tego francuski student inżynierii Gustave Monce. Dzięki temu, że Microsoft udostępnił Windows 11 w wersji Preview, nie tylko dla platformy X64, ale także ARM, mógł on poeksperymentować trochę z odpaleniem systemu na nieco starszym urządzeniu. Monce zamieścił nagranie przedstawiające Windows 11 na Lumii 950 XL na YouTube i podzielił się też wrażeniami z używania takiej konfiguracji.

Mimo tego, że Windows 11 nie został zaprojektowany do pracy na takim sprzęcie, jak Lumia 950 XL, to jednak działa. Można skorzystać z podstawowych funkcji – nawigowania po systemie, menu start i ustawieniach, działa też panel powiadomień i skrótów. Szybkość uruchamiania funkcji i aplikacji nie jest oczywiście zbyt imponująca, problematyczne jest też skalowanie interfejsu – ikony i inne elementy są zbyt małe, by z nich wygodnie korzystać. Fatalnie spisuje się też automatyczne obracanie ekranu. Całość stanowi jednak ciekawostkę, która daje dużo do myślenia na temat zarzuconego przez Microsoft rynku smartfonów i rozwijania mobilnego Windowsa.

In case you got doubts, yes, it does do calls lol pic.twitter.com/Vs1wS1Xvaf — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021

Yes it can (for real this time, running natively, not RDP) ...at least for now See this SoC is armv8.0, not 8.1, it doesn't support atomic instructions 🙃 pic.twitter.com/TReBQlQZRV — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021

Z Lumią 950 XL się udało, teraz pozostaje tylko czekać, aż ktoś uruchomi Windows 11 na HTC HD2, czyli modelu wręcz już legendarnym wśród twórców systemowych portów.

