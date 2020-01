Wacom One to ekranowy tablet piórkowy dla początkujących. Można go podłączyć do telefonu

Wacom zaprezentował dziś nowy tablet piórkowy – Wacom One. Jest to model stworzony dla osób rozpoczynających swoją przygodę z grafiką, ale też poszukujących wydajnego narzędzia, które pozwoli w sposób cyfrowy utrwalać pomysły, tworzyć szkice czy robić odręczne adnotacje na dokumentach.

Wraz z tabletem Wacom dostarcza bonusowy pakiet oprogramowania, więc urządzenie jest gotowe do pracy od razu po rozpakowaniu. Wacom One zapewnia współpracę z komputerami z systemem Windows i MacOX, a także z wybranymi urządzeniami z systemem Android.

Wacom One wyposażony został w ekran Full HD o przekątnej 13,3 cala – jest to wielkość odpowiadająca mniej więcej formatowi A4. By poprawić wrażenia użytkownika podczas pracy, producent nałożył na ekran specjalną powierzchnię, która daje uczucie naturalnego tarcia, a minimalne odbijanie światła nie obciąża wzroku. Ma to sprawiać, że użytkownik poczuje się, jakby rysował lub pisał na papierze, a nie na szkle.

Dokładane do Wacom One pióro nie wymaga do pracy baterii ani ładowania. Piórko ma 4096 poziomów nacisku i rozpoznaje 60 stopni nachylenia. Przycisk z boku jest programowalny i możliwe jest na przykład przypisanie do niego najczęściej wykorzystywanej funkcji.

Wraz z tabletem użytkownik otrzymuje 6-miesięczną licencję na oprogramowanie Celsys Clip Studio Paint Pro. By z niego skorzystać, trzeba zalogować się na konto Wacom ID lub zarejestrować tablet Wacom One. Drugi dodatek to Bamboo Paper, aplikacja zmieniająca ekran piórkowy w papierowy notatnik, dzięki któremu możemy szkicować, rysować i tworzyć zapiski.

Tablet Wacom One można podłączyć do komputera Mac lub PC, a także do niektórych tabletów i smartfonów z systemem Android, na przykład w celu wykorzystania go jako dodatkowego ekranu. Do obsługi tabletu można również korzystać z piór cyfrowych innych producentów.

Wacom One waży 1 kg i zajmuje przestrzeń zbliżoną do kartki papieru. Rozkładane nóżki umożliwiają ustawienie ekranu pod kątem 19 stopni. Urządzenie jest od dziś dostępne w sprzedaży za kwotę 1799 zł.

Źródło tekstu: Wacom / ALSTOR