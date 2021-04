Tanie słuchawki Oppo Enco Buds z ANC oficjalnie debiutują

Oppo zaprezentował swoje nowe słuchawki. Będzie to bardzo budżetowy produkt, jednak nie zabraknie aktywnej redukcji szumów.

Oppo w Chinach jest znany jako dość prestiżowa marka i jedna z tych droższych. Firma zawsze starała się tam pozycjonować jako chiński Apple. Tanią marką BBK Electronics jest raczej Realme. Tym razem to jednak Oppo pokazał budżetowy produkt. Są to słuchawki Oppo Enco Buds, które są tanim następcą Oppo Enco W11. Te ostatnie Oppo dodaje zresztą do kupionych smartfonów Reno5. Nowe słuchawki najpierw pojawiły się w Tajlandii oraz Indiach, wysoce jednak wątpliwe, by Oppo nie wprowadził ich też na inne rynki. Ciekawe jest to, że za równowartość 999 tajskich batów (około 120 złotych) klient otrzymuje również system aktywnej redukcji szumów (ANC).

Zobacz: HTC Earbuds Wireless | szybki test

Oczywiście nie wiemy o ile więcej słuchawki będą kosztować w Europie, jednak np. HTC Earbuds Wireless za 199 zł wcale ANC nie mają. Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki mają też mieć jak najmniejsze opóźnienie, co ma szczególnie pomóc w przypadku gier. Słuchawki mają 8 mm oraz akumulator 40 mAh. Nie zabraknie etui ładującego z akumulatorem 400 mAh. Oppo Enco Buds mają mieć zasięg dziecięciu metrów.

Zobacz: Oppo A94 5G wchodzi do Europy

Zobacz: Oppo Watch i Oppo Band Style w końcu będą współpracować z iOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gadgets 360, wł