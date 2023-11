Xperia 1 V dostanie funkcje z Xperii 5 V. Przyjdą razem z Androidem 14

Firma Sony zwiększy funkcjonalność topowej Xperii 1 V o rozwiązania znane z nowszej i tańszej Xperii 5 V. Użytkownicy jedynki otrzymają je wraz z aktualizacją oprogramowania do Androida 14.

Po aktualizacji systemu do Androida 14 użytkownicy smartfonów Sony Xperia 1 V będą mogli korzystać z narzędzi znanych z modelu Xperia 5 V. Chodzi o udoskonalony tryb Bokeh, wprowadzony w najnowszym smartfonie japońskiego producenta, który pojawi się na pokładzie "jedynki" w połączeniu z udostępnioną niedawno aplikacją Kreator wideo, który rozszerzy wachlarz twórczych możliwości.

Nowe możliwości Xperii 1 V

Jak informuje firma Sony, udoskonalony tryb Bokeh poprawia portrety zrobione smartfonem, dzięki czemu mogą one konkurować ze zdjęciami z profesjonalnego aparatu.

Ta nowa funkcja, zmniejszająca ostrość tła, pozwala eksponować obiekty na pierwszym planie i tworzyć artystyczny efekt na zdjęciach o wysokiej jakości. Tryb Bokeh jest dostępny w obiektywie 24 mm i przy ogniskowej 48 mm. ​

– czytamy w komunikacie Sony

Z kolei Kreator wideo to opracowana przez firmę Sony aplikacja z zaawansowanymi funkcjami edycyjnymi do szybkiego i prostego tworzenia krótkich filmów, w szczególności przeznaczonych do publikacji w mediach społecznościowych. Wybierając tryb edycji automatycznej, można w niecałą minutę połączyć wybrane ujęcia, muzykę i efekty w efektowny klip końcowy.

