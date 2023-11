Samsung odda Ci 500 zł. Wystarczy, że kupisz Galaxy Watch6 Classic

Samsung kusi pieniędzmi. W promocji cashback można odzyskać 500 zł po zakupie inteligentnego zegarka Galaxy Watch6 Classic. To najnowszy smartwatch Koreańczyków, w którym powróciło bardzo użyteczne rozwiązanie.

Galaxy Watch6 Classic to najnowszy topowy zegarek firmy Samsung, którego jedną z najważniejszych cech jest przywrócony obrotowy pierścień wokół ekranu, który bardzo ułatwia sterowanie urządzeniem. W nowej odsłonie koreański smartwatch zyskał również znacznie większy wyświetlacz od poprzednika oraz pojemniejszą baterię. A to wszystko pracuje pod kontrolą systemu Wear OS 4.0 z interfejsem One UI 5.0 Watch.

500 zł zwrotu po zakupie zegarka

Trwa promocja cashback, w ramach której zakup zegarka Samsung Galaxy Watch6 Classic jest premiowany zwrotem w wysokości 600 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zacząć od kupienia tego urządzenia w dniach od 30 października do 19 listopada 2023 roku u wybranego partnera handlowego producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie.

Kolejny wymagany krok, to zgłoszenie się do promocji poprzez wypełnienie do 16 listopada tego roku formularza rejestracyjnego, dostępnego pod tym adresem. W formularzu trzeba dołączyć:

dowód zakupu zegarka,

zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym,

zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot 500 zł nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych.

