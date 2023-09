Sony Xperia 5 V – test kompaktowego flagowca z fotograficznym zacięciem

Firma Sony wprowadziła niedawno na Polski rynek swojego nowego, kompaktowego flagowca. Xperia 5 V, bo o niej mowa, ma wiele cech wspólnych z droższą I większą Xperią 1 V, ale są też istotne różnice.

W 2023 roku firma Sony zaprezentowała światu trzy nowe smartfony. Ostatnim z nich była Xperia 5 V, czyli kompaktowy flagowiec. Urządzenie to zachowuje stosowany przez Japończyków design, oferując jednocześnie kilka nowości, ale i braków. To ostatnie to oczywiście teleobiektyw, którego w tym smartfonie nie ma. Zamiast tego główny aparat ma możliwość robienia zdjęć z powiększeniem 2X, ale to już jest bardziej zoom cyfrowy niż optyczny.

Firma Sony w smartfonach stawia jednak przede wszystkim na tradycję. Dlatego opisywany w tej recenzji smartfon jest kanciasty, obudowa jest odporna na działanie pyłów i wody, a do wysunięcia szuflady na karty nanoSIM i microSD nie trzeba używać żadnego dodatkowego narzędzia. Jest tu również fizyczny, dwustopniowy spust aparatu fotograficznego, czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania oraz gniazdo audio Jack 3,5 mm.

A jak to wszystko sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (XQ-DE54):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 z przodu,

Odporność na wodę i pyły IP65/68;

Wymiary: 155 x 68 x 8,6 mm, masa: 182 g,

6,1-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2520 pikseli, 449 ppi), 120 Hz, HDR10, BT.2000, czujnik oświetlenia,

Głośniki stereo, gniazdo audio 3,5 mm, Dolby Atmos, 360 Reality Audio, LDAC, aptX,

Czytnik linii papilarnych na boku obudowy (na przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (1 x Cortex-X3 @3,2 GHz + 2 x Cortex-A715 @2,8 GHz + 2 x Cortex-A710 @2,8 GHz+ 3 x Cortex-A510 @2,0 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Adreno 740,

8 GB RAM-u , 128 GB pamięci masowej UFS (96 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD,

1 gniazdo na kartę nanoSIM + 1 gniazdo na kartę microSD, obsługa eSIM,

Łączność 5G, LTE, Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS, cyfrowy kompas, barometr, USB-C 3.2, USB-OTG,

Główny aparat 48 Mpix (Exmor T 52 Mpix, 1/1,35", 1,12 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.9, Dual Pixel PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), lampa LED, filmy 4K@24/25/30/60/120fps; drugi aparat 12 Mpix (Exmor RS, 1/2,5", 1,4 µm), obiektyw ultraszerokokątny 16 mm z przysłoną f/2.2, Dual Pixel PDAF; optyka Zeiss,

Przedni aparat 12 Mpix (Exmor RS, 1/2,9", 1,22 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/2.0, filmy 4K@24/25/30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie USB Power Delivery 30 W, ładowanie bezprzewodowe, bezprzewodowe ładowanie zwrotne,

Android 13 z interfejsem Sony (test na oprogramowaniu 67.0.A.6.19),

Cena: 4899 zł.

Zawartość opakowania

Smartfon Sony Xperia 5 V przyjechał do mnie w kolorze niebieskim (Blue). W białym, kartonowym pudełku znalazłem tylko trochę „makulatury”, w tym krótką instrukcję obsługi z linkiem do internetowego przewodnika po smartfonie, Ważne informacje i kartę gwarancyjną. Japończycy nie dodali do zestawu żadnych akcesoriów.

